Doceń poświęcenie tych, którzy dbają o twoje bezpieczeństwo

„Dla Ciebie zginął żołnierz, policjant, strażak, a dla mnie tata” – to hasło nowej kampanii społecznej Fundacji Dorastaj z Nami, która opiekuje się dziećmi funkcjonariuszy poległych na służbie. Do końca roku w mediach będą emitowane spoty telewizyjne i radiowe mające przypominać o poświęceniu bohaterów w mundurach.

– Są ludzie, którzy na co dzień pełnią służbę, byśmy mogli spokojnie żyć – to żołnierze, policjanci, strażacy, ratownicy górscy. Niestety, czasami ponoszą najwyższą ofiarę. Najlepszą formą spłaty długu, jakie wobec nich mamy, jest pamięć o ich najbliższych, przede wszystkim o dzieciach – mówi prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami Magdalena Pawlak. Fundacja działa od siedmiu lat i przez ten czas pomogła już około 200 osobom (ponad 50 z nich to dzieci żołnierzy). Dostają one wsparcie edukacyjne, opiekę psychologa czy pomoc w planowaniu drogi zawodowej. Magdalena Pawlak przyznaje, że nikt nie zastąpi dziecku rodzica, ale fundacja stara się towarzyszyć mu w dorastaniu.

Kampania, której gasło brzmi „Dla Ciebie zginął żołnierz, policjant, strażak, a dla mnie tata”, rozpoczęła się w listopadzie. Do końca roku będzie można obejrzeć w telewizji i wysłuchać w radiu spoty przygotowane przez fundację. Wykorzystano w nich archiwalne nagrania informujące o wypadkach rodziców podopiecznych fundacji. Zza kadru lektor mówi: „Zmarli to dowódca zmiany i jego zastępca. Tym razem nie mieli szans, gdy wybuchła mina pułapka”. – Dla ciebie zginął żołnierz, a dla mnie tata – słychać głos dziecka.