Nowoczesny sprzęt AGD dla WIM i jego pacjentów

Pacjenci Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM będą mogli gotować, piec i grillować w komfortowych warunkach. Wszystko dzięki pomocy dwóch firm. – Zajęcia kulinarne to jedna z uzupełniających form terapii, mająca pomóc naszym pacjentom w powrocie do normalnego życia – mówi płk Radosław Tworus, kierownik Kliniki.

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego iPsychotraumatologii działa w strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego. Trafiają tu m.in. żołnierze i weterani wymagający specjalistycznej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej z powodu zaburzeń będących np. efektem stresu bojowego. Pacjenci mogą liczyć na specjalistyczne leczenie. Jego ważnym uzupełnieniem są różnego rodzaju programy aktywujące, mające pomóc w powrocie do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. – Nasi pacjenci wychodzą do kina, teatru, na wystawy, robią zakupy, co roku wykonują świąteczne ozdoby. Robią to, co każdy normalny człowiek będący w domu – mówi płk Radosław Tworus, kierownik Kliniki.

Jedną z form rehabilitacji są także zajęcia kulinarne. Poszkodowani przygotowują wielkanocne śniadania, wieczerze wigilijne, pieką ciasta, robią sałatki. Jak dotąd jednak zajęcia te odbywały się w dość skromnych warunkach. – Chcieliśmy je nieco poprawić, dlatego zwróciliśmy się do polskich firm, by wsparły nas w tym zakresie. Odzew był natychmiastowy – dodaje płk Tworus.