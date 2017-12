Kupić F-35 czy nie kupić? Oto jest pytanie

Polska armia specjalnego wyboru nie ma – w najbliższych latach musimy poszukać następców dla samolotów Mig-29 oraz Su-22. Obu typom maszyn kończą się resursy techniczne – w pierwszej kolejności wysłużonym Su, a później Migom. Coraz trudniej jest także kupić do nich niezbędne części zamienne. Szczególnie silniki. Dziś zdobycie napędów, nawet nie nowych, ale po generalnym remoncie, do tych maszyn jest nie lada wyzwaniem. A będzie coraz ciężej. Wyjście jest więc oczywiste. Trzeba kupić nowe samoloty wielozadaniowe. Niestety odpowiedź na pytanie „jakie” nie jest już tak prosta. Ba, jestem przekonany, że jest to jedno z najtrudniejszych pytań, jakie musimy zadać sobie w kontekście modernizacji technicznej polskiej armii. W grę wchodzą bowiem nie tylko dziesiątki mld zł, ale również względy strategiczne, operacyjne, taktyczne i geopolityczne.

Na rodzime siły powietrzne możemy patrzeć jak na szklankę do połowy pełną albo… do połowy pustą. Z jednej strony mamy się bowiem czym pochwalić. Wielozadaniowe samoloty F-16 Jastrząb to konstrukcje nowoczesne, dobrze uzbrojone (chociażby w pociski JASMM o zasięgu kilkuset km), i mamy ich 48 sztuk, czyli nie tak mało. Oprócz nich w linii są jeszcze wysoko cenione przez pilotów myśliwce Mig-29. Jeśli chodzi o właściwości manewrowe w niczym nie ustępują one amerykańskim „efom”. Po ich modernizacji, także inne parametry nie są najgorsze. Plusem jest także to, że mamy ich ponad trzydzieści. Razem z Jastrzębiami, daje nam to całkiem przyzwoitą liczbę, około osiemdziesięciu nowoczesnych samolotów. Gdy się do tego doda nowoczesne bazy lotnicze, na które i my, i nasi sojusznicy, wyłożyliśmy dziesiątki mln zł, to naprawdę mówienie o szklance raczej pełnej ma sens.

Ale nie brakuje też powodów, by mówić że szklanka wcale taka pełna nie jest. Ze wspomnianych 48 sztuk F-16, myśliwców bojowych, jednomiejscowych mamy jedynie 36. Pozostałe to maszyny szkolne dwumiejscowe. Oznacza to, że nawet mając do dyspozycji pokaźny arsenał uzbrojenia do F-16, gdy przyjdzie do najgorszego scenariusza, możemy mieć za mało „nośników” względem zadań jakie przyjdzie realizować siłom powietrznym. Bo JASSM-ów, choćbyśmy się bardzo starali, do Migów 29 nie podczepimy. Podobnie jak AMRAAM-ów (nowoczesnych pocisków przeciwlotniczych klasy powietrze–powietrze). Wspomniane Migi, to zresztą konstrukcje mające już swoje lata. Niestety, ponieważ były produkowane przez państwo, które delikatnie ujmując, nie pała do nas zbytnią sympatią, coraz trudniej jest nam kupić do nich części zamienne. Szczególnie silniki to towar tak deficytowy, że przetarg, w którym uda się kupić trzy–cztery sztuki, nie nowe, ale wyremontowane napędy, uważany jest za sukces.

