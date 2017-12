Szef MON na spotkaniu opłatkowym

Dzięki wam utrzymaliśmy pokój, a pokój jest tak naprawdę najważniejszym celem funkcjonowania każdego wojska. Po to się zbroimy, aby utrzymać pokój. I tego pokoju, także duchowego serdecznie wszystkim wam życzę w tą Wigilię i na wszystkie najbliższe lata – powiedział minister Antoni Macierewicz do żołnierzy i pracowników Dowództwa Generalnego RSZ i jednostek podległych.

W czwartek, 14 grudnia minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wziął udział w spotkaniu opłatkowym żołnierzy i pracowników Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które odbyło się w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Spotkanie w bazie lotnictwa było okazją do złożenia świątecznych życzeń żołnierzom oraz ich rodzinom:

– Życzę wam wszystkim bez względu na to w jakiej wierze podzielacie wiarę w Narodzenie Pańskie i w Zmartwychwstanie Pańskie - to trudne tajemnice, które nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć - ale zawsze mniej lub bardziej czujemy je w naszych sercach. Zawsze wtedy gdy pracujemy, zwłaszcza tak jak wy narażeni na najwyższe niebezpieczeństwa, na najwyższą grozę, na konieczność podjęcia decyzji o życiu lub śmierci. Wtedy człowiekowi stają przed oczyma wszystkie obrazy z życia i wiara staje się coraz silniejsza. To przekonanie o punkcie odniesienia jakim dla każdego człowieka jest wiara. Wiara w służbę własnemu narodowi musi być fundamentem waszego codziennego funkcjonowania w tej pracy. Bo w ostateczności każdy z nas wie że z naszej służby, z naszego życia zostaje tyle ile będą o nas mówili nasi potomni i tyle ile my w ostateczności powiemy Bogu najwyższemu.