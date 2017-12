Urodziny najstarszego marynarza

Kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec to najstarszy żyjący w Polsce marynarz. Z okazji 102. urodzin jubilata odwiedziła dzisiaj (13 grudnia) delegacja 3 Flotylli Okrętów z jej dowódcą kontradmirałem Krzysztofem Jaworskim na czele. Spotkanie odbyło się w mieszkaniu kapitana Pawelca w Gdyni.

Jubilat pochodzi z Lututowa, koło Wielunia, gdzie urodził się w 1915 roku. Żołnierski mundur założył wiosną 1939 roku trafiając do plutonu zwiadu 1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie. We wrześniu 1939 roku z tą jednostką brał udział w obronie Wybrzeża (Redy, Rumi, Kępy Oksywskiej). Po śmierci pułkownika Stanisława Dąbka i kapitulacji Kępy Oksywskiej dostał się do niewoli. Z obozu jenieckiego trafił na przymusowe roboty, skąd uciekł. Wrócił w rodzinne strony i podjął walkę wstępując w szeregi tamtejszego oddziału Armii Krajowej, nad którym dwa lata później objął dowództwo. Po zakończeniu działań wojennych, z obawy przed konsekwencjami przynależności do AK, powrócił na Wybrzeże. Osiedlił się w Gdyni, gdzie mieszka do dziś. W 2016 roku, przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza został mianowany na stopień kapitana. Awans odebrał w wejherowskim ratuszu z rąk Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec jest m.in. ojcem chrzestnym Sztandaru Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. Jednostka ta znajduje się w miejscu, gdzie przed 1939 r. stacjonował 1 Morski Pułk Strzelców, w którym służył jubilat. Obecnie tradycje 1 Morskiego Pułku Strzelców kultywuje Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej, którego porucznik Aleksander Pawelec jest „honorowym” żołnierzem.