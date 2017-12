Żołnierskie wigilie

Wśród przybyłych na spotkanie gości nie zabrakło przyjaciół Czarnej Dywizji, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, duchowni, reprezentanci służb mundurowych oraz amerykańscy żołnierze z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej.

Wigilijne spotkanie rozpoczął muzyczny akord kolęd wyśpiewywanych przez młode wokalistki zespołu „Ostatni raz” oraz pochodzącej z Żagania Anny Turskiej. Następnie głos zabrał dowódca 11LDKPanc, generał brygady Stanisław Czosnek składając życzenia wszystkim zebranym przy wigilijnym stole. - Niemal 365 dni za nami. Spędziliśmy je razem budując te wszystkie pozytywne przymiotniki, które określają garnizon Żagań oraz 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej. Czasami tego, co się w życiu naprawdę liczy, nie sposób policzyć. A to, co się daje policzyć – nie liczy się. To wspólne spotkanie, jest bez wątpienia tym dniem, który w naszym życiu się liczy. To czas życzeń, więc każdemu z was, jak i waszym rodzinom życzę spełnienia marzeń. Nie odkładajmy naszych marzeń, lecz odkładajmy na marzenia. Życzę także, aby każda kartka kalendarza była dla was szczęśliwą datą – powiedział dowódca dywizji.

Następnie proboszcz żagańskiej parafii wojskowej, ksiądz podpułkownik Radosław Michnowski pobłogosławił świąteczne opłatki oraz wigilijne potrawy, przypominając znaczenie grudniowych świąt dla wspólnoty. - Chciałbym wam życzyć prawdziwej miłości. Takiej, która objawia się w odpowiedzialności, zaufaniu, szacunku i trosce. W trosce o wasze rodziny, ale o tę wielką wspólnotę Czarnej Dywizji. Życzę wam, abyście na swojej drodze spotykali jak najmniej Herodów, a jak najwięcej pasterzy niosących w darze swoją życzliwość, pokój i nadzieję - zaznaczył wojskowy duchowny.

Po błogosławieństwie wszyscy obecni w tradycyjny świąteczny sposób złożyli sobie wzajemne życzenia, przełamując się opłatkiem.

Tekst: por. Krzysztof Gonera

Fot. st. chor. Rafał Mniedło