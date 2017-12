Rezerwiści opanowali poligon

REKLAMA

W Drawsku Pomorskim ćwiczy głownie artyleria przeciwlotnicza i samobieżna oraz saperzy. Jednym z elementów ćwiczenia był ostrzał ustawionego na pasie taktycznym transportera opancerzonego. Robiły to działony samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Hibneryt z armatą przeciwlotniczą ZU-23-2 (kal. 23 mm) na podwoziu pojazdów Star 266. Działony (ładowniczy, celowniczy, kierowca i dowódca działa) na zmianę zajmowały stanowiska na dwóch zestawach Hibneryt i otwierały ogień do pojazdu opancerzonego.

Po kilku zmianach trzeba było zrobić przerwę. Jeden z rezerwistów – Krzysztof Skrocki, 50-latek spod Pyrzyc – tak dobrze wykonywał zadanie, że trafiony kilka razy z rzędu cel przewrócił się. – Rewelacyjnie! – nie mógł się nadziwić kierujący tym szkoleniem por. Piotr Chyliński. – Pięć strzałów, pięć trafień! Ten pan kiedyś bardzo dobrze strzelał w służbie zasadniczej. Teraz poszło mu równie dobrze. Jak widać, wiek nie ma znaczenia, tylko umiejętności – dodaje por. Chyliński.

– Wszystko mi się przypomniało – mówi Krzysztof Skrocki. Na co dzień ten 50-latek pracuje w firmie budowalnej pod Pyrzycami w Zachodniopomorskiem. Ostatni raz w wojsku był 27 lat temu. – Dzisiaj to już inna armia, zawodowa. Nowocześniejszy sprzęt, ale umiejętności liczą się te same – mówi. Uważa, że ćwiczenia rezerwy to ciekawa przygoda. – Coś się przynajmniej innego w życiu dzieje. Mogę też pokazać tym młodym, że jeszcze coś potrafię – mówi.

Potwierdzają to także inni rezerwiści. – Zestaw Grom wziąłem do ręki pierwszy raz w życiu dwa dni temu – mówi st. mar. Radosław Harum ze Szczecinka, ostatni raz w mundurze był 17 lat temu. – Tego sprzętu w moich czasach nie było, ale już widzę, że do końca szkolenia jestem w stanie opanować jego obsługę. A powołanie traktuję jak odpoczynek od pracy, na co dzień jestem lakiernikiem proszkowym – dodaje.

Rezerwiści chwalą sobie warunki, w jakich szkolą się na drawskim poligonie. – Cieplejsze niż kiedyś mundury, a to bardzo ważne, bo dziś na poligonie zimno i bardzo wietrznie – mówi szer. Grzegorz Zięba spod Złocieńca, ekonomista, w wojsku był w końcu lat 90. – Jedzenie też dużo lepsze, dobre buty, można wziąć prysznic, a przede wszystkim nauczyć się czegoś nowego. Jak wrócę do pracy, to powiem kolegom, że nie opłaca się przynosić zwolnień – zapewnia.

– Szef nie był szczęśliwy, że nas puszcza, bo z zakładu powołano jednocześnie aż czterech rezerwistów – dodaje szer. Grzegorz Dąbrowski, z zawodu mechanik. – Ale fajnie, że tu jestem, bo coś się dzieje. I pieniądze przyzwoite. Za te dziesięć dni szkolenia dostaniemy po ok. 1000 zł, więc nic na tym na pewno nie stracimy.

Ćwiczenia rezerwy potrwają do 15 grudnia. Rezerwiści mają po 10 godzin zajęć dziennie. – Staramy się jak najefektywniej wypełnić ten czas, przede wszystkim zajęciami ze sprzętem – mówi ppłk Mariusz Kowalski. – Na pewno się tu nie nudzą i widzę, że nie narzekają. A najbardziej cieszy, że nie ma wśród nich takich, którzy nie chcą się uczyć – dodaje.