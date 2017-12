Żołnierze NSR na ćwiczeniach

12 grudnia w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach pożegnano oficerów Narodowych Sił Rezerwowych powołanych 27 listopada na rotacyjne ćwiczenie wojskowe.

Pięcioro oficerów zostało powołanych i szkoliło się na kieleckiej Bukówce przez 15 dni zgodnie z „Planem powołania żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych na ćwiczenia wojskowe do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w 2017 roku.”



Żołnierze w trakcie ćwiczeń byli przygotowywani do realizacji zadań zgodnie z przydziałem kryzysowym. Odbyli zajęcia poligonowe z rzutu granatem oraz strzelania z broni służbowej, uzyskali certyfikaty bezpiecznego posługiwania się bronią BLOS. Oprócz zajęć o charakterze typowo taktycznym oficerowie NSR szkolili się z przedmiotów takich, jak: współpraca cywilno-wojskowa, ochrona dóbr kultury czy świadomość kulturowa, a nabyte umiejętności mogli zweryfikować w trakcie ćwiczenia taktyczno- specjalnego CIMIC pk. PYTON-17.

- Uzyskałem ocenę ogólną dobrą z tych ćwiczeń, ale nasi przełożeni postawili nam zadania domowe do realizacji. Do czasu kolejnego powołania mam nadzieję, że opanuję terenoznawstwo. Wiem, że w każdej chwili mogę przyjść do jednostki i uzyskać pomoc – powiedział kpt. rez. Paweł Zienkiewicz.