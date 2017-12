Rząd Mateusza Morawieckiego zaprzysiężony

Prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na premiera i wręczył nominacje ministerialne członkom rządu. Szefem resortu obrony został dotychczasowy minister - Antoni Macierewicz. Ceremonia zaprzysiężenia nowego gabinetu odbyła się w Pałacu Prezydenckim. - To będzie rząd kontynuacji - zapowiedział premier Morawiecki.





- Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg - mówił składając przysięgę Mateusz Morawiecki, nowy premier i minister finansów.



W poniedziałek poznaliśmy także nazwiska członków rządu. Wicepremierami zostali Beata Szydło, Piotr Gliński oraz Jarosław Gowin. W składzie gabinetu znaleźli się wszyscy dotychczasowi szefowie resortów. Ministerstwem Obrony Narodowej nadal będzie kierował Antoni Macierewicz.



- Może ktoś powie, że zmiany nie ma. Zmiana jest, bo jest nowy premier, który zdecydował, że chce pracować z dotychczasową Radą Ministrów, zanim zdecyduje się dokonać w niej jakichś zmian. Jako prezydent i człowiek z tego samego obozu politycznego bardzo szanuję tę decyzję. To dobra i koleżeńska decyzja - ocenił prezydent Duda, zwracając się do premiera i ministrów. - Przez ostatnie dwa lata pokazaliście, że dało się zrobić rzeczy, o których wszyscy mówili, że się nie da - podkreślał Andrzej Duda. Jako przykład podał realizację programu 500+. Zaapelował też do rządu o współdziałanie z głową państwa, bo jak przekonywał "nie pracujemy tylko dla siebie, pracujemy dla Rzeczpospolitej, służymy rodakom".



Mateusz Morawiecki zastrzegł, że choć doszło do zmiany na stanowisku premiera, nowy rząd będzie kontynuował politykę gabinetu Beaty Szydło. - Traktuję służbę publiczną nie jako władzę, tylko jako element odpowiedzialności i podejmowania decyzji w imieniu obywateli w takim kształcie, żeby obywatelom żyło się jak najlepiej - mówił nowy premier.



Szef rządu zapowiedział, że dla jego gabinetu "punktem odniesienia będzie bezpieczna rodzina, godna praca i mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób". Morawiecki, który dotychczas był wicepremierem i ministrem finansów, przyznał, że realizacja tych planów jest możliwa tylko, gdy sytuacja gospodarcza kraju będzie dobra. - Na tym będziemy się koncentrować - przekonywał. - Będziemy również dbać o zachowanie tożsamości kulturowej Polski, jej unikalną kulturę i dziedzictwo - dodał nowy prezes Rady Ministrów.



Mateusz Morawiecki został desygnowany na premiera w piątek. Wcześniej rezygnację ze stanowiska złożyła dotychczasowa szefowa rządu - Beata Szydło. Najprawdopodobniej jutro premier Morawiecki przedstawi w parlamencie exposé.