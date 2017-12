Kombatanci na spotkaniu opłatkowym

Tak jak wy czerpaliście siłę ze swoich poprzedników: powstańców i legionistów, tak my czerpiemy ją z Was – mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas świątecznego spotkania dla weteranów walk o niepodległość. Do Warszawy przyjechało prawie dwustu kombatantów. Goście przełamali się opłatkiem i wysłuchali koncertu kolęd.

Spotkanie odbyło się w jednej z sal katedry polowej Wojska Polskiego. Aby przełamać się opłatkiem, przyjechali działacze związków i stowarzyszeń kombatanckich z całej Polski, weterani walk o niepodległość, ofiary represji komunistycznych, sybiracy, żołnierze wyklęci, byli więźniowie polityczni. – Życzę Wam, szanowni kombatanci, abyście byli z nami jak najdłużej, dzielili się Waszymi wartościami i Waszym sercem – mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który zaprosił weteranów.

Podczas wystąpienia przypomniał kolędę napisaną po Powstaniu Warszawskim. Opowiada ona, że wśród osób składających cenne dary Dzieciątku był powstaniec, który oddał serce. – To najpiękniejszy dar, jaki można przekazać. Wy też go składaliście, walcząc o naszą wolność i niepodległość – mówił Kasprzyk. Dodał też, że tak jak dzisiejsi kombatanci czerpali siłę ze swoich poprzedników: powstańców i legionistów, tak my dziś czerpiemy ją z ich dokonań. – Jesteście Rzeczypospolitej i nam potrzebni – zakończył szef UdsKiOR.