Pierwsze paszporty przyznane!

Przez niemal rok pod okiem żołnierzy ćwiczyli musztrę, nawiązywanie łączności czy walki wręcz. Członkowie 18 organizacji proobronnych ukończyli szkolenia w ramach programu MON pt. „Paszport”. Certyfikaty wręczył liderom minister Antoni Macierewicz. Absolwenci szkolenia mogą teraz starać się o przyjęcie do wojsk obrony terytorialnej, a w przyszłości wojsk operacyjnych.







Program Ministerstwa Obrony Narodowej pt. „Paszport” to cykl szkoleń, które dla członków organizacji proobronnych prowadzili zawodowi żołnierze m.in. z Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Wzięło w nim udział ponad 500 osób z 18 organizacji proobronnych, m.in.: Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Legii Akademickiej, Gwardii Narodowej oraz Stowarzyszenia FIA. W sobotę ich liderzy odebrali certyfikaty, czyli zaświadczenia ukończenia wszystkich ćwiczeń ujętych w „Minimum programowym dla organizacji proobronnych” opracowanym przez MON.

– Szkolenie obejmowało 13 jednodniowych ćwiczeń oraz siedem 3- i 5-dniowych. Teraz jesteście zdolni do współdziałania z armią, z jednostkami operacyjnymi – mówił minister Antoni Macierewicz wręczając certyfikaty w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Przypomniał, że uczestnicy programu „Paszport” razem z żołnierzami brali udział w ćwiczeniach „Dragon '17”. Proobronni podkreślali, że dzięki wspólnym szkoleniom dowiedzieli się, jak działają wojskowe procedury. – Program „Paszport” zapewnił nam to minimum, którego bardzo potrzebowaliśmy, by móc szkolić się z żołnierzami – mówili.