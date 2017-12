Szlachetna Paczka ze Sztabu Generalnego

Akcję zbierania dobrowolnych składek oraz zakupu darów i dostarczenia ich do wskazanego przez organizatorów miejsca prowadzili oficerowie Zarządu – płk Janusz Misiak, ppłk Przemysław Ziętalak i ppłk Andrzej Krzyżelewski.

Honorowy patronat nad przebiegiem akcji objął szef Zarządu – gen. bryg. Maciej Jabłoński, który powiedział, że „nadal w Polsce są rodziny borykające się z poważnymi problemami finansowymi, a zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia jest właściwą okazją do wykazania się empatią w stosunku do bliźnich”.

Na stronie internetowej „Szlachetnej Paczki” została wybrana rodzina z miejscowości leżącej w województwie mazowieckim – matka samotnie wychowująca troje małych dzieci. Dzięki dużemu zaangażowaniu kadry i pracowników wojska zebrano pieniądze, które zostały przeznaczone na zakup lodówki, inhalatora oraz produktów spożywczych i środków do utrzymania czystości. Pamiętano też o dzieciach, dla których zakupiono zabawki.

Zawartość „Szlachetnej Paczki” po zapakowaniu do pięciu kartonów została dostarczona do wyznaczonego miejsca zbiórki darów. Lodówka zostanie dowieziona do mieszkania rodziny przez sklep internetowy.

Wręczenie „Szlachetnej Paczki” odbędzie się w najbliższy weekend tj. w dniach 9-10 grudnia br. Szef Zarządu – gen. bryg. Maciej Jabłoński ma nadzieję, że prezenty „Szlachetnej Paczki” ofiarowane rodzinie wywołają uśmiech na twarzy mamy i radość jej dzieci.

Źródło: SGWP