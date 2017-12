Logistycy pomogli żołnierzom amerykańskim

Na prośbę dowództwa wojsk amerykańskich stacjonujących w Żaganiu żołnierze kompanii ewakuacyjnej z 11 Batalionu Remontowego udzielili technicznej pomocy załodze niesprawnego, opancerzonego wozu bojowego.

Za zgodą dowódcy batalionu remontowcy z Żagania wyciągnęli pomocną dłoń do sąsiadujących z batalionem wojsk sojuszniczych. Za pomocą ciężkiego urządzenia dźwigowego, zamontowanego na wozie zabezpieczenia technicznego trzeciej generacji (WZT-3), który pracuje na podwoziu gąsienicowym, udało się wymontować i wyciągnąć silnik z amerykańskiego pojazdu celem weryfikacji usterki i naprawy. Umiejętności obsługowo-naprawcze remontowców z Żagania obserwowali żołnierze amerykańscy, którzy zarejestrowali opisane przedsięwzięcie do celów szkoleniowych.

Dowódca 11 Batalionu Remontowego podpułkownik Ireneusz Maślanka zwrócił uwagę, że „udzielona pomoc techniczna była okazją do sprawdzenia procedur działania pododdziału remontowego w związku z przygotowaniami sił i środków batalionu do udziału w ćwiczeniu pk. SABER STRIKE-18, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku we współdziałaniu polskich i amerykańskich żołnierzy.”