Obrona terytorialna Finlandii

Moskwa uważa Finlandię za państwo należące do rosyjskiej strefy wpływów i stara się wszelkimi sposobami zahamować wojskową integrację tego kraju z Zachodem. Finowie liczą się ze stałym zagrożeniem ze Wschodu. Pamiętają, że carska Rosja trzymała ich w niewoli, stalinowskie ZSRR uwikłało w tzw. wojnę zimową, a później, podczas zimnej wojny, Moskwa ograniczyła ich suwerenność. Dlatego Helsinki, nie będąc członkiem Sojuszu Atlantyckiego, utrzymują bliskie stosunki z NATO oraz jego głównym filarem – USA. Ale licząca około 5,5 mln ludności Finlandia ma jeszcze jeden atut – bardzo szeroki i chyba najbardziej rozwinięty na świecie system obrony terytorialnej.

Obrona Finlandii opiera się na trzech filarach, są to: wojska operacyjne, których głównym zadaniem jest szkolenie poborowych oraz rezerwistów; wojska regionalne, czyli obrona terytorialna, która stanowi zasadniczy potencjał obronny kraju oraz siły lokalne, czyli niewielkie oddziały rezerwistów-ochotników, które zarówno w czasie działań wojennych, jak i pokoju wzmacniają ochronę wytypowanych obiektów i instytucji. Przekładając to na liczby: w czasie pokoju jest 3,5 tys. żołnierzy zawodowych oraz około 14 tys. poborowych. Po aneksji Krymu liczbę wojsk regionalnych czyli OT zwiększono z 230 tys. do ok. 280 tys. Natomiast w szeregach wojsk lokalnych jest około 5 tys. wojskowych. 900 tys. to liczba wszystkich "dostępnych" rezerwistów.

To pokazuje, że podstawą fińskiej doktryny obronnej jest obrona terytorialna. Tamtejsi specjaliści od spraw bezpieczeństwa uznali, że jako samodzielny rodzaj wojsk nie ma ona szans pokonać przeciwnika na polu bitwy, dlatego rola wojsk OT ma sprowadzać się do działań o charakterze partyzanckim. Ich zadaniem będzie wciąganie przeciwnika w ciężkie walki bez końca, co spowolni jego marsz. Działania wojsk OT mają więc polegać na wykrwawianiu agresora. W warunkach pokojowych przyszli żołnierze, czyli aktualni rezerwiści, są nieustannie szkoleni przez wojska operacyjne.

Same siły operacyjne, w sumie niewielkie, są wzmocnione przez formacje rezerwowe, które w czasie działań wojennych mają stanowić właśnie wojska obrony terytorialnej. Główne zadanie wojsk operacyjnych Finlandii to szkolenie poborowych oraz rezerwistów. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej żołnierze są przenoszeni do rezerwy, gdzie przechodzą dodatkowe szkolenie ochotnicze. Przez pierwszych 5 lat po opuszczeniu armii rezerwiści odbywają szkolenia w tych samych oddziałach, w których służyli wcześniej i w tym samym składzie. Odroczenia szkoleń mogą nastąpić jedynie w ściśle określonych przypadkach, takich jak zły stan zdrowia, skomplikowane sprawy rodzinne czy wykonywana praca, głównie na rzecz obronności kraju. Fińscy dowódcy twierdzą, że są w stanie w krótkim czasie zmobilizować 500 tys. żołnierzy. W razie działań wojennych wojska OT podlegają dowództwu odpowiedniej prowincji, w której garnizony wojsk operacyjnych mają zapewnić transport dla wojsk OT.