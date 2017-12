Choszczeński dywizjon artylerii otrzymał sztandar

W czwartek, 7 grudnia, odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia repliki sztandaru 2 Pułku Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV oraz Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w garnizonie Choszczno.

Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 mszą świętą w kościele pw. św. Jadwigi w intencji żołnierzy artylerzystów oraz ich rodzin. Ceremonię wręczenia repliki sztandaru rozpoczął dowódca choszczeńskiego dywizjonu podpułkownik Jarosław Chojnacki od złożenia meldunku dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generałowi dywizji Rajmundowi T. Andrzejczakowi. Replikę sztandaru 2 Pułku Artylerii im. Króla Władysława IV ufundował komitet w składzie: burmistrz miasta Choszczna – Robert Adamczyk, starosta powiatu choszczeńskiego – Adam Andriaszkiewicz, zastępca burmistrza miasta Choszczna – Magdalena Sieńko. Rodzicami chrzestnymi repliki sztandaru zostali: szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych – generał brygady Tomasza Piotrowski oraz zastępca burmistrza miasta Choszczna - Magdalena Sieńko.

– Sztandar to jeden z najwyższych symboli dla żołnierza, jest wyrazem tego, co najlepsze i najważniejsze dla żołnierza. Jest on niezmiernie ważnym symbolem narodowym ukształtowanym od zarania naszych dziejów, jako tradycyjny przejaw honoru, męstwa i sławy każdego Polaka. Z tym symbolem patriotyzmu związane są losy naszego żołnierza, jego wola walki, trud i krew. To również zobowiązanie do dalszego godnego kultywowania bohaterów i ich czynów – powiedział gen. bryg. Tomasz Piotrowski. W ceremonii wręczenia repliki sztandaru wzięli udział także: marszałek województwa zachodniopomorskiego, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, dyrektor Agencji Mienia Wojskowego oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu choszczeńskiego i miasta Choszczna. Święto choszczeńskich żołnierzy zakończyła uroczysta defilada oraz pokaz sprzętu.