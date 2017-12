Wojskową ciężarówką na górskich stokach

Kiedy korzystać z urządzeń wspomagających układ hamulcowy? Jak na śliskiej nawierzchni zachowuje się ciężarówka z przyczepą i co to są przekłamania noktowizji? Kierowcy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej uczyli się prowadzić pojazdy terenowe w warunkach górskich. Szkolenie w Sudetach to część przygotowań do misji na Bałkanach.



Polscy żołnierze kontyngentu KFOR na misji w Kosowie



Do Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła” w Dusznikach-Zdroju przyjechało sześćdziesięciu kierowców z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Część z nich wyjedzie w czerwcu przyszłego roku na XXXVIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR (Kosovo Force). Przed misją czekało ich szkolenie z jazdy samochodami ciężarowo-terenowymi, osobowo-terenowymi oraz quadami w terenie górskim.

– Warunki w Kosowie są zbliżone do tych, jakie panują w naszych górach. W ciągu paru chwil wszystko potrafi zmienić się o sto osiemdziesiąt stopni. Na drodze panuje dobra widoczność, wjeżdżamy w kotlinę i nagle pojawia się mgła, do tego zaczyna padać śnieg z deszczem – mówi st. kpr. Marcin Chmielewski, dowódca drużyny transportowej z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Jako kierowca wojskowy z 15-letnim stażem oraz doświadczeniem z misji w Iraku podkreśla, że żołnierzom wyjeżdżającym do Kosowa nie wystarczy szkolenie na poligonie. – Dopiero góry pokazują, jakim wyzwaniom musi sprostać kierowca.