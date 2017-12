Przekazanie dowodzenia w Afganistanie

W czwartek, 7 grudnia 2017 roku, podczas uroczystej zbiórki w bazie wojskowej w Bagram odbyła się ceremonia przekazania obowiązków pomiędzy dowódcą VI zmiany PKW Afganistan RSM pułkownikiem Piotrem Fajkowskim a jego następcą pułkownikiem Grzegorzem Potrzuskim.





Dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych reprezentował płk Piotr Siemiński. W uroczystości udział wzięli: zastępca dowódcy USFOR-A w Afganistanie - MG Leopoldo A.Quintas Jr, szef Sztabu misji RSM NATO w Afganistanie - Lt.Gen. Johann Langenegger, senator prowincji Parwan - Salih Mohammad Lalagul oraz zaproszeni goście z Gruzji, Czech, Bośni i Hercegowiny.



MG Leopoldo A.Quintas Jr, w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom VI zmiany PKW Afganistan RSM za wzorową, przykładną, pełną poświęcenia służbę, podkreślając wieloletnie tradycje polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Podkreślił, że została ona zapoczątkowana podczas amerykańskiej wojny o niepodległość przez gen. Tadeusza Kościuszkę. Wystąpienie zakończył hasłami 15 Brygady Zmechanizowanej „Semper Paratus” i 3 Dywizji Piechoty US-Army ,,Rock of The Marne”.



Płk Piotr Fajkowski podziękował wszystkim swoim podwładnym za ofiarną służbę, a przede wszystkim za rzetelność i zaangażowanie w realizację zadań. Dowódca VI zmiany wyraził jednocześnie przekonanie, iż VII zmiana równie odpowiedzialnie i rzetelnie, co poprzednicy, wykona stawiane przed nią zadanie.



Płk Grzegorz Potrzuski w swoim przemówieniu zaznaczył, iż poznał swoich podwładnych podczas szkolenia przygotowującego do misji i jest przekonany, że jego żołnierze będą również wzorowo wypełniać powierzone im przez przełożonych zadania mandatowe. Podziękował dowódcy i żołnierzom VI zmiany, za profesjonalne i sprawne przekazanie obowiązków oraz mienia. Życzył szczęśliwego powrotu do kraju i do oczekujących rodzin.



Podczas uroczystego apelu dowódca VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego płk Piotr Fajkowski i zastępca dowódcy kontyngentu ppłk Piotr Grefling zostali wyróżnieni amerykańskimi odznaczeniami Army Meritorius Medal, przez MG Leopoldo A.Quintas Jr. Podczas uroczystości pożegnania osiemnastu żołnierzy otrzymało podziękowania od biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka. W jego imieniu podziękowania wręczył kapelan VI zmiany PKW Afganistan RSM ks. por Krzysztof Ziobro. Żołnierze podczas realizacji zadań mandatowych bardzo mocno zaangażowali się w powstanie nowej kaplicy w PMC BAF (Polish Military Compound, Bagram Airfield). Żołnierze również otrzymali wyróżnienia od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego, w jego imieniu wręczył je płk Piotr Siemiński.



Kolejnym etapem uroczystości był wspólny posiłek, serwowany przez Narodowy Element Wsparcia Logistycznego VI i VII zm. PKW Afganistan RSM, podczas którego nastąpiła wymiana upominków, życzeń i gratulacji.



Tekst: kpt. mar. Daniel Mazur, por. Zbigniew Kuźniar