Pamięć o generale Andersie wpisana w historię WAT

Po złożeniu meldunku przez dziekana Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymona Mitkowa o gotowości do uroczystości, uczelniany chór odśpiewał hymn państwowy. Następnie głos zabrał JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, który powiedział: „Uroczystość odsłonięcia tablicy gen. broni Władysława Andersa i nazwania Jego imieniem nowej auli Wydziału Logistyki jest wielkim honorem dla całej społeczności akademickiej WAT. Skłania też do przywołania pamięci tej legendarnej postaci, zasiadającej w Panteonie Bohaterów Narodowych. Owiany żołnierską sławą generał stał się, bowiem symbolem chwały i tragizmu żołnierza polskiego, walczącego mężnie o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej”.

Aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy gen. broni Władysława Andersa dokonali córka generała, senator Anna Maria Anders z podsekretarzem stanu w MON Dominikiem Smyrgałą i rektorem-komendantem WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem.

„Dzisiaj bardziej czuję się córką gen. Andersa niż senatorem. Jestem pod wrażeniem, tablica jest przepiękna i za to chciałabym podziękować z całego serca Panu Pułkownikowi Tadeuszowi Szczurkowi i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. (…)To zostanie, już nas nie będzie, a ta aula będzie i ta tablica będzie. Mnie szczególnie zależy na pamięci o ojcu, o Jego żołnierzach, bohaterach. Za każdym razem jestem wzruszona, kiedy spotykam się z kombatantami bo myślę sobie, że oni przez tyle lat byli niedocenieni podczas PRL-u, także naprawdę staram się teraz, żeby oddać im należną cześć, za to co zrobili. (...) W ubiegłym roku po raz pierwszy została otwarta wystawa „Szlak nadziei” w Kancelarii Premiera. (...) Ten szlak nadziei, ta podróż z Syberii przez Bliski Wschód, do Włoch i na emigrację. Zdałam sobie sprawę jako minister w rządzie Pani Premier jak mało ludzie wiedzą o tej części historii. (...) Życzę każdemu dowódcy, żeby był tak lubiany i uwielbiany przez swoich żołnierzy jak był mój ojciec" – powiedziała senator Anders.

Poświęcenia tablicy dokonał biskup polowy WP JE ks. bp gen. bryg dr Józef Guzdek, a towarzyszyli mu proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej ks. płk dr Jan Domian i kapelan WAT ks. kan. mjr dr Ireneusz Biruś. Wiązankę kwiatów przed tablicą gen. Andersa złożyła delegacja w składzie senator Anna Maria Anders, minister Dominik Smyrgała i rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Pierwszym wydarzeniem w Auli im. generała broni Władysława Andersa na Wydziale Logistyki była projekcja filmu o życiu i dokonaniach generała pt. „Generał polskich nadziei…”. Zwiedzanie wystawy poświęconej gen. Andersowi było ostatnim punktem uroczystości.

„Dla innych sprzymierzonych wojna kończyła się wówczas zwycięstwem. Dla Polski nie. Żyjemy teraz oczekiwaniem ostatniego rozdziału …Czekamy i …wierzymy” – napisał gen. Anders w pamiętnikach Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. Nawiązując do słów generała, rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powiedział: „Wprawdzie generał nie doczekał, ale pokolenie wychowane na Jego legendzie i pięknej karcie bojowej dopisuje ostatni rozdział zwycięstwa sprawy polskiej”.

