Siła ognia

Bartłomiej Zając, dyrektor rozwoju Huty Stalowa Wola przekonywał, że na świecie można zaobserwować powrót do klasycznych systemów artyleryjskich, lufowych i rakietowych. – Cztery lata temu na spotkaniach byłem pytany przede wszystkim o działa laserowe, o generatory wielkich mocy. Dziś wszyscy pytają nas o raki – zapewniał podczas debaty. Według niego minęła już bezkrytyczna fascynacja najnowszymi technologiami. Podobne spostrzeżenia miał płk dr inż. Przemysław Kupidura z Wojskowej Akademii Technicznej. Zauważył on, że technologie kosmiczne będą stosowane dopiero w sprzęcie artyleryjskim nowej generacji, a więc za kilkadziesiąt lat.

Płk dypl. Waldemar Janiak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zwracał zaś uwagę na pułapkę, w jaką można wpaść goniąc za nowoczesnością. – Nie chcemy być całkowicie uzależnieni od elektroniki, automatyki i komputerów balistycznych. My zachowujemy sprzęt, optykę i sprawdzone metody, by móc strzelać, gdy padnie elektronika. Myślimy też o przywróceniu i zmodyfikowaniu przyrządów optycznych i przyrządów kierowania ogniem”. Zaufanie do jednej technologii jest słabością systemu – podkreślał.

Zdaniem uczestników debaty jedną z tendencji, jakie można zaobserwować na Zachodzie, jest skupienie się na precyzji – z dokładnością nawet do metra – i dużym zasięgu. Ppłk Wojciech Dalka z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekonywał, że aby to osiągnąć, niezbędne są: rozpoznanie, wielosensorowe satelity, radary, bezzałogowce i wojska specjalne. – Precyzja ważna jest w odniesieniu do celów znajdujących się na dużych i średnich dystansach. Na bliższych odległościach nadal ważna jest zdolność do rażenia celów powierzchniowych, takich jak zgrupowania wojsk czy też punkty oporu – dodał ppłk Dalka.

Pełną relację z debaty można przeczytać w grudniowym numerze „Polski Zbrojnej”.