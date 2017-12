Film rysunkowy „Z albumu Dziadka” - Marszałek Józef Piłsudski w innej odsłonie.

Miesiące pracy nad projektem edukacyjnym „Z albumu Dziadka” wreszcie dobiegły końca. Od 5 grudnia czyli w przypadajacą 150 rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, film jest gotowy do obejrzenia za pośrednictwem serwisu Youtube, a także na oficjalnej stronie projektu.





Jak wyglądał proces twórczy? Chociaż film trwa zaledwie 18 minut, przed jego twórcami stanęło spore wyzwanie.

– Proces produkcji rozpoczęliśmy od napisania scenariusza. Kiedy był już gotowy, zgłosiliśmy go na konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej na przygotowanie i rozpowszechnienie filmu o Marszałku Józefie Piłsudskim. Po tym pozostało nam jedynie mocno trzymać kciuki. Jednak stało się – wygraliśmy. Zwycięski projekt mógł liczyć na dotację ze środków resortu. Bez nich powstanie projektu nie byłoby możliwe – zdradza producent filmu, Krzysztof Jabłoński.

Film rysunkowy „Z albumu Dziadka” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Ma posłużyć jako pomoc edukacyjna przy okazji prowadzenia lekcji historii poświęconych Marszałkowi Piłsudskiemu i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku. Od 5 grudnia 2017 jest bezpłatnie udostępniony w Internecie do oglądania i pobierania. Wkrótce po tej premierze otrzymają go również szkoły podstawowe w całym kraju.