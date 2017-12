Znamy najlepsze prace z dziedziny obronności

Nagrody to efekt otwartego i nieszablonowego myślenia laureatów. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym – mówił Dominik Smyrgała, podsekretarz stanu w MON podczas gali wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny obronności. To piąta edycja konkursu pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Suma nagród dla wyróżnionych to 200 tys. zł.

Na podstawie opinii recenzentów ze środowiska naukowego oraz wojskowego oceniała je kapituła. W jej skład weszli m.in. Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; gen broni Leszek Surawski, szef Sztabu Generalnego; prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk; dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP; prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; płk Dariusz Pluta, szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz dyrektorzy departamentów w MON: nauki i szkolnictwa wojskowego – płk Robert Kurowski oraz polityki zbrojeniowej MON – płk Karol Dymanowski.

Ostatecznie kapituła wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach. W pierwszej nagrody zostały przyznane zespołom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe. Zwycięzcą zostali naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej. Nagrodę w wysokości 60 tysięcy złotych otrzymali za pracę pt. „Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej”. – Projekt realizowaliśmy dwa lata w ramach konsorcjum z firmą Vigo System. Dotyczył on skonstruowania i wytworzenia detektorów, czyli małych urządzeń półprzewodnikowych, które potrafią wykryć otaczające nas promieniowanie podczerwone. Naszym głównym celem było to, by szybkość reakcji na padające promieniowanie była jak najkrótsza. Stała czasowa naszych przyrządów wynosi poniżej 1 nanosekundy – tłumaczy ppłk Martyniuk. Oficer dodaje, że detektory zostały już wdrożone do produkcji.

W drugiej kategorii jury oceniało najlepsze prace naukowe, które zostały już wdrożone. Tu za najlepszą uznano pracę dotyczącą urządzenia IP-Krypto „Szałwia”. Prace nad systemem prowadził zespół badawczy z Wojskowego Instytutu Łączności. Zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 50 tys. zł.

Zgodnie z regulaminem kapituła przyznała też wyróżnienia za najlepszy patent. Nagrodę ministra obrony narodowej otrzymał zespół reprezentujący Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej za opracowanie głębinowego systemu obrony przeciwminowej OPM pk. „Głuptak”.

Laureaci IV Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z dziedziny obronności

Najlepsza praca naukowa lub rozwojowa

Nagroda I stopnia (60 tys. zł) – zespół badawczy WAT w składzie: prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, prof. dr hab. inż. Józef Piotrowski, ppłk dr hab. inż. Piotr Martyniuk, dr inż. Waldemar Gawron – za pracę „Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej”

Nagroda II stopnia (40 tys. zł) – zespół badawczy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w składzie: prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz, dr inż.Tomasz Borejko, dr inż. Krzysztof Siwiec, dr inż. Krzysztof Marcinek, mgr inż. Andrzej Berent, mgr inż. Paweł Narczyk – za pracę nt. „Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych”

Nagroda III stopnia (20 tys. zł.) – zespół badawczy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w składzie: ppłk dr inż. Mariusz Zieja, dr inż. Paweł Gołda, mgr inż. Bartłomiej Kurzyk, mgr inż. Andrzej Kobiałka, mgr inż. Paweł Dygnatowski, Aleksander Szporka, mgr inż. Krzysztof Głyda – za pracę nt. „System Informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP — TURAWAMATS”

Najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych

Nagroda I stopnia (50 tys. zł ) – zespół badawczy z Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w składzie: dr inż. Tomasz Rachwalik, mgr inż. Janusz Zabłocki, dr hab. inż. Marek Leśniewicz, dr inż. Robert Wicik, dr inż. Rafał Gliwa, dr inż. Marcin Grzonkowski, dr inż. Marek Małowidzki, st. tech. Ryszard Fabisiak – za pracę nt. „System informatyczny »Urządzenia IP-Krypto Szałwia«”

Nagroda II stopnia (20 tys zł.) – zespół badawczy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w składzie: mjr mgr inż. Piotr Ruliński, ppłk dr inż. Zbigniew Lewandowski, dr inż. Paweł Podgórzak, dr inż. Marcin Nita, mgr inż. Cezary Kwiecień, tech. Tadeusz Pielach – za pracę „Głowice bojowe do Bezzałogowych Statków Powietrznych”

Wyróżnienie za najlepszy patent, wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego otrzymał zespół badawczy reprezentujący Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w składzie: dr hab. inż. Lech Rowiński, mgr inż. Bogumił Porala, mgr inż. Dorota Łukaszewicz, Leszek Obin, mgr inż. Piotr Grymajło, Jerzy Dziadkiewicz, mgr inż. Tomasz Sauer, mgr inż. Jan Koralewski, mgr inż. Paweł Sobczyk, Arkadiusz Rębiś, mgr inż. Arkadiusz Szcześniak, Paweł Wasilewski – za pracę nt. „System głębinowy obrony przeciwminowej OPM kr. »Głuptak«”.