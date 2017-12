Siłacze z Mazur

REKLAMA

Zawiszacy po kilku dniach zmagań uzyskali najwyższe tytuły:

st. szer. Tomasz Trzciński został Mistrzem Świata w dwóch kategoriach: Służb Mundurowych w kat. do 100 kg i SUBMASTERS (kategoria wiekowa 33-39 lat), zdobył brązowy medal w kat. Służb Mundurowych OPEN (wszystkie kategorie wagowe, przedział wiekowy 33-39 lat) oraz brązowy medal w kat. SUBMASTERS OPEN (wszystkie kategorie wagowe),

st. szer. Dorota Kozakiewicz wywalczyła tytuł Mistrzyni Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW Służb Mundurowych w kat. Kobiet OPEN,

st. szer. Patryk Popiołek jest Mistrzem Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW w kategorii do 82,5 kg Służb Mundurowych i Wicemistrzem w kat. do 82.5 kg OPEN,

szer. Iwona Poniatowska zdobyła tytuł Wicemistrzyni Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w kat. Służb Mundurowych w kat. Kobiet OPEN,

st. sierż. Jacek Krysiuk – Mistrz Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW w kat. 90 kg SUBMASTER (kat. wiekowa 40-44 lat), zajął także III miejsce w kat. Służb Mundurowych w kat. 90 kg,

st. szer. Grzegorz Joka zajął IV miejsce w kat. Służb Mundurowych do 90 kg,

st. szer. Karol Bikowski zajął IV miejsce w kat. Służb Mundurowych do 110 kg,

szer. Marcin Skowroński reprezentował Brygadę w Trójboju Klasycznym (przysiad ze sztangą na barkach, wyciskanie sztangi z klatki piersiowej leżąc tyłem na ławeczce oraz martwy ciąg.) i zdobył tytuł Mistrza Świata w kat. Służb Mundurowych do 125 kg oraz Mistrza Świata w Trójboju Klasycznym OPEN do 125 kg.

Tekst: kpt. Anna Bielak-Pestka