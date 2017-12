Najcenniejszy mikołajkowy dar

5 grudnia żołnierze z jednostek wojskowych Czarnej Dywizji wcielili się w rolę Świętego Mikołaja, by oddać to co mają najcenniejsze – własną krew. Wzięli tym sam udział w akcji „Zostań Świętym Mikołajem – Oddaj Krew”.

Na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego (105 KWSz) w Żarach zaparkował specjalistyczny krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Zbiórka krwi organizowana przez żarski szpital wojskowy była otwarta dla wszystkich chętnych, którzy chcieli oddać w tym dniu krew.

Na przybyłych już z samego rana żołnierzy z jednostek wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji czekał prawdziwy Święty Mikołaj oraz jego Śnieżynki, nie zabrakło mikołajkowych prezentów i słodkości. Po wypełnieniu ankiet oraz przejściu wstępnych badań w krwiobusie do dyspozycji żołnierzy były cztery stanowiska, gdzie kolejno każdy z nich oddawał krew.