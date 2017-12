Czołgi T-72 będą modernizowane

Ministerstwo Obrony Narodowej sprawdza, w jaki sposób można zmodernizować ponad 500 czołgów T-72. Ma to być rozwiązanie pomostowe, zanim Polsce uda się wprowadzić do służby nowy typ czołgu. Resort obrony zaprosił do rozmów przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z Wojskiem Polskim.

Znaczące zwiększenie potencjału bojowego wojsk pancernych i zmechanizowanych to jeden z priorytetów opracowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Strategicznego Przeglądu Obronnego. Dokument, przygotowany przez zespół, którym kierował wiceminister Tomasz Szatkowski, zakłada, że odbędzie się to w ramach kilku projektów obejmujących zakup nowego czołgu podstawowego, unowocześnienie czołgów z rodziny Leopard 2 (obu posiadanych przez Wojsko Polskie modeli) oraz modernizację czołgów T-72 i PT-92 Twardy.

Najbardziej zaawansowanym projektem jest unowocześnienie Leopardów 2. Prototyp pierwszej maszyny w standardzie określonym jako Leopard 2 PL ma być przekazany wojsku do testów w przyszłym roku. Będzie ona miała – w stosunku do pierwowzoru – nie tylko zwiększoną odporność balistyczną, ale również zainstalowane nowe układy stabilizacji armaty i napędów wieży oraz przyrządy obserwacyjno-celownicze działonowego i dowódcy.