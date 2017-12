Święto artylerzystów

4 grudnia to dzień, kiedy każdego roku żołnierze wojsk rakietowych i artylerii obchodzą swoje święto. Również dzisiaj „bogowie wojny” przyjęli życzenia w tak ważnym dla nich dniu.

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii na cotygodniowych porannym apelu brygady, zostały odczytane życzenia dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Generał brygady Stanisław Czosnek w swoim piśmie zwrócił się do artylerzystów: – Od 1995 roku Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii obchodzone jest zgodnie z tradycją 4 grudnia. Tradycje świętowania „Barbórki” stanowią więc okazję do przypomnienia bohaterskich czynów bitewnych naszych poprzedników oraz wyróżniania najlepszych żołnierzy – artylerzystów doby współczesnej – do których bez wątpienia należą artylerzyści z Czarnej Dywizji. Święto to jest symbolem powinności artyleryjskich pełnionych zawsze odpowiedzialnie z godnością i honorem – w Ojczyźnie i poza jej granicami. Potwierdzają to stronice zapisane w historii zarówno tej odległej, jak i tej dotyczącej ostatnich dziesięcioleci. „Artyleria z racji potęgi swego ognia odgrywa olbrzymią rolę w boju nowoczesnym i w dużej mierze decyduje o zwycięstwie.” Słowa te, pochodzące z Instrukcji Wyszkolenia Artylerii z 1936 roku, najlepiej oddają istotę artylerii oraz późniejszych od niej wojsk rakietowych. (…) Dziękuję Wam wszystkim za oddanie, za profesjonalizm w działaniu dla Ojczyzny na jej terytorium i poza jej granicami. Wytrwałą i odpowiedzialną służbą przynosicie chlubę 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Życzę jednocześnie wszystkim dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech, jakże trudna i odpowiedzialna służba przynosi Wam ogrom satysfakcji, zadowolenia i poczucia pełnienia wielkiej misji.

Tego dnia podczas apelu z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii dowódca brygady wyróżnił wielu zasłużonych żołnierzy.