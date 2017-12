Barbarka artylerzystów

Nie samym Krabem żyją artylerzyści – w dniu ich święta warto przypomnieć jak przed wiekami walczyli puszkarze, kogo nazywano kanonierem, a kogo ogniomistrzem oraz jakie były możliwości bojowe przedwojennych armat. Ale przede wszystkim życzę artylerzystom utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu oraz pełnienia służby na nowoczesnym sprzęcie!

Patronką artylerzystów jest św. Barbara. Dlaczego? By to wyjaśnić trzeba sięgnąć aż do XV wieku. Wtedy to właśnie – ze względu na częste, zbyt częste, przypadki rozrywania się luf armatnich podczas strzału – rozpowszechniła się opinia, że broń ta jest bardziej niebezpieczna dla puszkarzy niż dla przeciwników. Artylerzyści (puszkarze) radzili sobie jak mogli. Zgodnie z ówczesnymi odpowiednikami dzisiejszych SOP-ów (Standing Operational Procedure – Stała Procedura Operacyjna), „przed oddaniem strzału z dział odmawiano pacierze do św. Barbary (patronki dobrej śmierci i trudnej pracy), żegnano działo znakiem krzyża, obsługa ukrywała się za wały i w schrony, i dopiero wtedy puszkarz udzielał ognia nabojowi za pomocą rozpalonego końca długiego pręta żelaznego”. Z upływem lat i wieków sprzęt artyleryjski stawał się coraz bardziej bezpieczny, jednak patronat św. Barbary pozostał. I to pomimo braku podstaw prawnych.

Trwająca seryjna produkcja armatohaubicy samobieżnej 155 mm Krab oraz podana do wiadomości publicznej informacja o przewidywanym zwiększeniu zamówienia ze 120 do 500 tych dział oznacza nie tylko skok jakościowy, ale i ilościowy rozwój polskiej artylerii. Taka liczba pozwoli na sformowanie 20 dywizjonów artylerii samobieżnej, a AHS Krab będzie najliczniej reprezentowanym działem w Polsce. Dla porządku zaznaczę, że armatohaubica to działo łączące cechy armaty (długa lufa, duża prędkość początkowa pocisku i strzelanie ogniem płaskotorowym) i haubicy (krótka lufa, mała prędkość początkowa pocisku i strzelanie ogniem stromotorowym). Przy lufie Kraba o długości 52 kalibrów jego maksymalna donośność przy strzelaniu pociskami z gazogeneratorem wynosi ok. 40 km.



XX i… XIX-wieczne poprzedniczki Kraba

Krab nie jest pierwszą armatohaubicą, która weszła na uzbrojenie polskiej artylerii. Od blisko czterdziestu lat WP użytkuje czechosłowacką armatohaubicę wz. 77 Dana zwaną pieszczotliwie „Danuśką”. Działo ma lufę o długości 36,6 kalibra, a donośność maksymalna pocisku odłamkowo-burzącego wynosi ok. 18 566 m. Wcześniej, od 1944 roku, korzystano z sowieckiej haubicoarmaty kal. 152,4 mm wz. 37/85 (MŁ-20). Przy długości lufy 32 kalibrów jej donośność wynosiła 17 230 m. Została wycofana z uzbrojenia w 2001 roku.