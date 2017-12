Zmiany kadrowe w MON

Dotychczasowy szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej dr Dominik Smyrgała został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w MON. Nowy wiceszef resortu przejmie obowiązki po prof. Wojciechu Fałkowskim i będzie odpowiedzialny za wojskowe szkolnictwo wyższe.

Dr Dominik Smyrgała pracuje w resorcie obrony narodowej od grudnia 2015 roku. Na początku był doradcą ministra, potem głównym analitykiem w Ośrodku Monitorowania i Analiz MON. W sierpniu 2017 roku został szefem Gabinetu Politycznego ministra Antoniego Macierewicza.

W piątek, 1 grudnia szef resortu powołał dr. Smyrgałę na stanowisko podsekretarza w MON. Wiceminister będzie odpowiedzialny za naukę i szkolnictwo wyższe. – Niewątpliwie to duże wyzwanie, ponieważ doświadczenie akademickie do tej pory zbierałem raczej „od dołu” – wykładając, publikując, prowadząc studia podyplomowe i projekty naukowe. Teraz muszę na wszystko całościowo spojrzeć z góry – mówi dr Dominik Smyrgała. Do niedawna tymi kwestiami zajmował się prof. Wojciech Fałkowski, który w listopadzie został dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie. – Zamierzam kontynuować politykę mojego poprzednika np. w zakresie podnoszenia prestiżu szkolnictwa wojskowego, ale mam też pewne własne plany. Chciałbym m.in. zmienić nieco system prowadzenia badań naukowych i wydawania czasopism naukowych – dodaje wiceminister.