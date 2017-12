Żołnierze uczą kobiety, jak się bronić

Obrona przed kopnięciem i ciosem sierpowym – to niektóre tematy z drugiej edycji programu MON „Samoobrona kobiet”. Pierwsze zajęcia odbyły się w sobotę w 39 miastach. Z uczestniczkami, które będą się uczyć pod okiem instruktorów 25 Brygady, spotkał się minister obrony Antoni Macierewicz. Do tej pory na szkolenie zgłosiło się 1500 pań, ale nabór trwa do 8 grudnia.

– Polska jest państwem bezpiecznym, ale dobrze być przygotowanym na jakiekolwiek zagrożenie – mówił minister Antoni Macierewicz w 31 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Łodzi. Szef MON podkreślił także, że dzięki umiejętnościom zdobytym na zajęciach kobiety będą mogły pomóc „nie tylko sobie, ale także innym osobom, które mogą znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji”. – Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które mogą wydawać się łatwym obiektem ataku – dodał.

Do udziału w szkoleniu zachęcała między innymi Dominika Figurska, aktorka i ambasadorka akcji. – Oby żadna z kobiet nie znalazła się nigdy w sytuacji zagrożenia, jeżeli jednak tak by się stało, ważne aby umiała się bronić – mówiła. – Na tym kursie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, panie muszą być jedynie pełnoletnie. Zachęcam kobiety w każdym wieku, aby skorzystały z umiejętności i doświadczenia żołnierzy – podkreślała.