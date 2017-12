Będzie więcej dróg o znaczeniu obronnym

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych. Projekt przewiduje, że do dróg o znaczeniu obronnym będzie można zaliczyć, poza krajowymi i wojewódzkimi, także powiatowe i gminne. Resort obrony będzie też mógł finansować remonty i modernizacje dróg ważnych dla Sił Zbrojnych.

By droga lub jej odcinek zostały zaliczone do tych o znaczeniu obronnym, muszą spełniać kilka warunków. Najważniejsze są dwie kwestie: czy prowadzą one do wojskowych obiektów (np. jednostek, magazynów, poligonów itp.) oraz to czy podczas wojny lub kryzysu będą wykorzystywane do przewozu materiałów „istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych”. Wpisanie drogi do wykazu jest poprzedzone uzgodnieniami m.in. ze Sztabem Generalnym WP, dowództwami: operacyjnym i generalnym oraz innymi przedstawicielami resortu obrony. – Ostatecznie droga lub tylko jej odcinek uznane za ważne z punktu widzenia obronności trafiają do niejawnego wykazu takich dróg – mówi płk Sławomir Łazarek, zastępca szefa Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW – CKRW).

Drogi, z których korzysta wojsko