Święto patrona 10 Brygady Logistycznej

W 10 Brygadzie Logistycznej odbyły się uroczystości z okazji 187. rocznicy wybuchu powstania listopadowego oraz święta patrona jednostki pułkownika Piotra Wysockiego.

– Spotykamy się dziś, aby oddać hołd pułkownikowi Piotrowi Wysockiemu, patronowi 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. 29 listopada 1830 roku, 187 lat temu, ówczesny instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, porucznik Piotr Wysocki poprowadził 160 podchorążych do ataku na koszary ułanów wielkopolskich księcia Konstantego w pobliżu warszawskich Łazienek – tymi słowami dowódca 10 Brygady Logistycznej pułkownik Szymon Lepiarz przypomniał postać patrona brygady pułkownika Piotra Wysockiego, współtwórcę powstania listopadowego. Zwrócił również uwagę na przesłanie, którym pułkownik Wysocki kierował się przez całe życie „Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie”. – My, żołnierze 10 Brygady Logistycznej staramy się realizować przesłanie naszego wielkiego patrioty. Chociaż obecnie Ojczyzna nie wymaga od nas najwyższej ofiary, to bliski jest nam duch poświęcenia dla kraju i jego obywateli. Bierzemy udział w misjach zagranicznych w Afganistanie, Kuwejcie i w Rumunii wspierając walkę z międzynarodowym terroryzmem i wypełniając sojusznicze zobowiązania. Również w codziennej służbie wojskowej na terenie kraju, zawsze wykonujemy zadania z wielkim zaangażowaniem. Pokazało to chociażby zakończone wczoraj ćwiczenie Ametyst-17, którego poziom realizacji wysoko ocenili nasi przełożeni.

W uroczystej zbiórce wzięli udział żołnierze 10 Brygady Logistycznej oraz zaproszeni goście, tj. osoby które przyczyniły się do powstania pomnika patrona brygady w 2010 roku: pan Juliusz Maria Krawacki, prezes Zarządu Okręgu Opolskiego Regionu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podpułkownik rezerwy Jan Zadworny, ówczesny szef sztabu 10 Brygady Logistycznej, którym pułkownik Szymon Lepiarz wręczył pamiątkowe dyplomy.