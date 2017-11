Wizyta dowódcy EDM armii amerykańskiej w Europie

Głównym celem dzisiejszego spotkania było omówienie funkcjonowania dowództwa szczebla dywizyjnego sił amerykańskich w Europie Centralnej i Wschodniej w ramach operacji Atlantic Resolve, które od kwietnia 2017 roku mieści się na terenie Rzeczpospolitej Polski, w Poznaniu. Do kluczowych poruszonych zagadnień należała tematyka wspólnego szkolenia wojsk oraz realizacji planowanych ćwiczeń w układzie międzynarodowym.

Element Dowodzenia Misją (ang. Mission Command Element) został utworzony na bazie dowództwa 4 Dywizji Piechoty Armii Amerykańskiej w Europie (ang. 4th Infantry Division US Army Europe) 12 lutego 2015 r. w celu wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckego na terenie Europy, obrony kolektywnej państw Europy Centralnej i Wschodniej oraz zwiększenia gotowości do odpowiedzi na sytuacje kryzysowe.

Element dowodzenia misją jest komponentem dowódczo-sztabowym szczebla dywizyjnego odpowiedzialnym za dowodzenie siłami amerykańskimi w Europie rozmieszczonymi na jej terenie w ramach operacji Atlantic Resolve, w tym stacjonującymi na terenie Polski: Pancerną Brygadową Grupą Bojową (ang. Armored Brigade Combat Team), Brygadą Lotnictwa Bojowego (ang. Combat Aviation Brigade), czy elementami logistycznymi, takimi jak Batalion Wsparcia Bojowego (ang. Combat Sustainment Support Battalion).

Pierwotnie element dowodzenia misją był ulokowany w Baumholder w Niemczech, jednak 29 kwietnia 2017 roku zapadła decyzja o przemieszczeniu personelu i wyposażenia komponentu do Poznania. Miało to na celu osiągnięcie pełnego efektu wzmocnionego odstraszania i obrony Polski oraz pozostałych państw wschodniej flanki NATO, poprzez zapewnienie szybkości i spójności działań obronnych, do których przeznaczone są wojska amerykańskie rozmieszczone w tym regionie kontynentu.

W ramach dowództwa w Poznaniu stacjonuje ponad 100 żołnierzy amerykańskich oraz kilkadziesiąt jednostek sprzętu. Strona polska zapewniła Amerykanom niezbędną infrastrukturę i wsparcie. Dowództwo to stanowi pośredni element dowodzenia ponad 6 tysiącami przedstawicieli sił zbrojnych USA prowadzących dwustronne operacje szkoleniowe i wielonarodowe ćwiczenia w tej części Europy.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Płatek

Wizyta delegacji z 4 Dywizji Piechoty w DORSZ

29 listopoda w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych przebywał z wizytą zapoznawczą płk William L. Thigpen, zastępca dowódcy 4 Dywizji Piechoty SZ USA.



Delegację powitał zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. Goście ze Stanów Zjednoczonych zostali zapoznani z zadaniami, przeznaczeniem oraz rolą Dowództwa w systemie dowodzenia i kierowania SZ RP. Zaprezentowano również zaangażowanie polskich żołnierzy w misje i operacje poza granicami kraju. W trakcie spotkania rozmawiano o obecności wojsk amerykańskich w Polsce w ramach Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team) oraz funkcjonującym w Poznaniu Mission Command Element (MCE) jako ważnym elemencie łącznikowym i koordynacyjnym.



W spotkaniu uczestniczyli: szef sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ gen. bryg. Tomasz Piotrowski wraz z przedstawicielami kierowniczej kadry, asystent Attache Wojsk Lądowych oraz delegacja z 4 Dywizji Piechoty.



Tekst: ppłk Piotr Walatek

Zdjęcia: st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk