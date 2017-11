Podsumowanie ćwiczenia „Ametyst-17”

Koszary 10 Brygady Logistycznej w Opolu, plac ćwiczeń w Winowie i poligon w Żaganiu to miejsca, gdzie rozgrywały się epizody najważniejszego ćwiczenia opolskich logistyków pod kryptonimem „Ametyst-17”.

Zasadniczym celem ćwiczenia taktyczno-logistycznego „Ametyst-17” było sprawdzenie gotowości pododdziałów 10 Brygady Logistycznej do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. Głównymi ćwiczącymi były: 91 Batalion Logistyczny z Komprachcic, batalion składowania i 2 batalion logistyczny, które rozwinęły się na przykoszarowym placu ćwiczeń w Winowie oraz na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. W koszarach 10 Brygady Logistycznej, w trybie 24 godzinnym, funkcjonowało stanowisko kierownictwa ćwiczenia. Łącznie do udziału w szkoleniu zaangażowano ponad pół tysiąca żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy rezerwy, powołanych specjalnie na to ćwiczenie.

Według założeń ćwiczenia, opracowanych przez zespół autorski pod przewodnictwem szefa szkolenia podpułkownika Macieja Kopcia, każdy z ćwiczących batalionów realizował pełne spektrum zadań logistycznych, w tym: organizacja transportów, przyjmowanie, magazynowanie i zaopatrzenie walczących wojsk w środki materiałowe. Żołnierze wykonywali normy szkoleniowe m.in. podczas załadunku kontenerów, przeładunku środków zaopatrzenia i rozwijania warsztatu pojazdów kołowych WPK-1 na samochodzie STAR 266. Ćwiczące pododdziały obserwowali oficerowie z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i jednostek podległych szefowi IWsp SZ, którzy w tym czasie realizowali ćwiczenie instruktażowo – metodyczne pk. MARS-17. Na stanowisku dowodzenia batalionu składowania meldunek dowódcy podpułkownika Dominika Becha o sytuacji bojowej odebrał zastępca szefa Inspektoratu – szef Sztabu pułkownik Zbigniew Powęska.