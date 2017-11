Wojsko szuka Harpii

Pierwszym etapem FAK jest tzw. analiza rynku, czyli zebranie informacji na temat obecnie dostępnych na rynku produktów. Kilka dni temu Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił, że czeka na zgłoszenia od producentów samolotów do 18 grudnia.

Co bardzo istotne, analiza rynku ws. nowych samolotów wielozadaniowych połączona jest z procedurą pozyskania lotniczych systemów do walki radioelektronicznej. Przedsiębiorcy mający je w swojej ofercie także muszą zgłosić chęć zaprezentowania polskiej armii swoich wyrobów do 18 grudnia.

Co oznacza połączenie faz analityczno-koncepcyjnych na dwa różne produkty w jeden proces? Wojsko chce, by nowe wielozadaniowe samoloty były wyposażone w zaawansowane systemy walki radioelektronicznej, a ich dostawcą może być zarówno producent maszyn, jak i zupełnie inna, wyspecjalizowana w ich wytwarzaniu, firma.