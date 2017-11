Dzień Podchorążego w rocznicę wybuchu powstania listopadowego

30 listopada 1830 roku do Belwederu biegli młodzi żołnierze, aby rozpocząć walkę o niepodległość. Wówczas okazało się, że to podchorążowie dają szansę i gwarancję niepodległej przyszłości Rzeczpospolitej – mówił minister Antoni Macierewicz podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego. Święto jest obchodzone w rocznicę wybuchu powstania listopadowego.

REKLAMA

– Nie był to bój zwycięski, a na odzyskanie niepodległości trzeba było jeszcze czekać niemal trzy pokolenia. Jednak ich ofiara nie była daremna. Polska w końcu się odrodziła, a w rocznicę tamtych wydarzeń obchodzimy Dzień Podchorążego. Kontynuujemy tym samym tradycję, która narodziła się w II Rzeczpospolitej, kiedy to podchorążowie, przyszli oficerowie polskiej armii, stawiali się na dziedzińcu Belwederu, by podkreślić swoją łączność ze zwierzchnikiem sił zbrojnych – napisał w liście do przyszłych oficerów prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył w liście do wojskowych studentów, że „niepodległość nie jest nam jednak dana raz na zawsze, a sytuacja międzynarodowa zmusza nas, Polaków, do podjęcia wysiłku budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa”. – W niedalekiej przyszłości to Wy będziecie odpowiedzialni za system bezpieczeństwa Polski. To Wy staniecie się oficerami, dowódcami, twórcami systemów obronnych państwa. Doskonalcie swój profesjonalizm, pielęgnujcie w sobie ducha patriotyzmu i nie gaście młodzieńczego entuzjazmu. Życzę Wam z całego serca wszelkiej pomyślności i zapału do ofiarnej służby Polsce – napisał w liście odczytanym podczas środowych uroczystości przez Halinę Szymańską, szefową Kancelarii Prezydenta.

Podchorążowie gwarancją niepodległości

Na dziedzińcu przed Belwederem z żołnierzami spotkał się Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Przypomniał, że „30 listopada 1830 roku do Belwederu biegli młodzi żołnierze, aby rozpocząć walkę o niepodległość”. – Dzisiaj czcimy ten dzień szczególnie i nazywamy go Dniem Podchorążego, bo okazało się wówczas, że to podchorążowie dają szansę i gwarancję wielkiej, niepodległej przyszłości Rzeczpospolitej – zaznaczył.

Na dziedzińcu przed Belwederem z żołnierzami spotkał się Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej.

Szef resortu obrony mówił, że choć powstanie listopadowe mogło przynieść Polsce wolność, skończyło się niepowodzeniem, gdyż „dowództwo nie wyobrażało sobie, że Polska może być niepodległa”. – Wasi poprzednicy mieli tyle odwagi, determinacji, by wbrew wszystkiemu podnieść broń i zmobilizować cały naród do walki. W ten sposób zapoczątkowali długi proces walki o niepodległość, który ostatecznie zakończył się zwycięstwem i odbudową niepodległego państwa. Pamiętajcie, w wasze ręce Polacy składają swoją przyszłość, najlepszą broń i pewność, że u źródeł polskiej niepodległości będzie stało silne wojsko. Wy będziecie je stanowili. To jest wasze zadanie – zwrócił się do podchorążych.

Podczas uroczystości odczytano także apel pamięci, wystrzelono salwę honorową, a najbardziej zasłużeni podchorążowie otrzymali odznaki Wzorowy Podchorąży oraz upominki od prezydenta RP.

29 listopada jest obchodzony w wojskowych uczelniach jako Dzień Podchorążego – święto wojskowych studentów. Z tej okazji na uczelniach wojskowych władzę przejmują podchorążowie, organizowane są bale i inscenizacje nocy listopadowej, zaciągane honorowe warty w historycznych mundurach z 1830 roku.

Święto w Wojskowej Akademii Technicznej

Dzień Podchorążego uroczyście obchodzili mundurowi studenci Wojskowej Akademii Technicznej. – 187 lat temu podchorążowie Szkoły Piechoty w Warszawie atakiem na Belweder, ówczesną siedzibę rosyjskiego księcia Konstantego, rozpoczęli powstanie listopadowe. Na pamiątkę tamtych wydarzeń 29 listopada obchodzimy jako Dzień Podchorążego i zarazem Święto Wojskowej Akademii Technicznej. To nawiązanie do naszej historii i tożsamości – mówił w środę płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT w Klubie Akademii, gdzie odbyły się centralne uroczystości.

Wśród gości byli m.in. Paweł Szrot, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, poseł Andrzej Melak (PiS), gen. bryg. Jan Dziedzic, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Ryszard Parafianowicz, rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, Sławomir Frątczak, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Siła Wojskowej Akademii Technicznej – jak podkreślał jej rektor-komendant – tkwi w ludziach: znakomitych nauczycielach, wychowawcach, naukowcach i żołnierzach. – Dzisiaj Wojskowa Akademia Techniczna jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Naszą wizytówką jest ogromny potencjał intelektualny i laboratoryjny, nowoczesne programy nauczania, silne i efektywne zespoły naukowo-badawcze legitymujące się wybitnymi osiągnięciami w zakresie nowoczesnych technologii i współpracujące z partnerami światowymi, a także absolwenci opuszczający WAT jako wysokiej klasy specjaliści poszukiwani na rynku pracy – mówił płk Tadeusz Szczurek.

Z okazji Dnia Podchorążego wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Żołnierze zawodowi i pracownicy Akademii dostali m.in. medale: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Za Zasługi dla Obronności” oraz „Za Zasługi dla WAT”. Tytułem Honorowy Żołnierz RP zostało wyróżnionych ośmiu oficerów, 42 wojskowych i pracowników Akademii otrzymało oznaki pamiątkowe WAT. W konkursie na najlepsze prace pozaprogramowe rektor warszawskiej Akademii wyróżnił kilkunastu studentów stypendiami I, II i III stopnia.

Podczas obchodów święta został odczytany specjalny rozkaz płk. Szczurka, na mocy którego w ręce podchorążych oddano władzę i opiekę nad Akademią. Podchorążowie otrzymali certyfikaty przejęcia władzy w Akademii i utworzyli Honorową Komendę Akademii. Honorowym rektorem komendantem został sierż. pchor. Adam Schismak. Płk Szczurek przekazał też podchorążym Wojskowej Akademii Technicznej życzenia sukcesów w służbie zawodowej i doskonałych wyników w nauce. – Cieszmy się razem naszym wspólnym świętem – mówił.

Podchorążowie świętowali w Dęblinie, Wrocławiu i Gdyni

Obchody Dni Podchorążego zorganizowano także w pozostałych uczelniach wojskowych. W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie mundurowi studenci świętowanie rozpoczęli już w poniedziałek. W ramach święta odbyły się m.in. mistrzostwa WSOSP w crossfit i sportach halowych oraz mistrzostwa WSOSP w grach zręcznościowych. We wtorek uczelnia zaprosiła na Drzwi Otwarte, Bieg Pamięci Podchorążych oraz wieczór kabaretowy.

Dziś odbyła się msza święta w intencji podchorążych, przemarsz pod pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, uroczysty capstrzyk oraz otrzęsiny podchorążych pierwszego rocznika. Jutro uczelnia zaprasza na biesiadę lotniczą podchorążych, a ukoronowaniem obchodów będzie bal podchorążego w Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie.

Rocznicę powstania listopadowego świętowali także podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Tu obchody rozpoczął Bal Podchorążego 25 listopada. Wczoraj podchorążowie Akademii uczestniczyli w uroczystej zbiórce z udziałem gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki, rektora-komendanta AWL. Życzenia przesłali im premier Beata Szydło oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński. „Uczestniczymy w dniu upamiętniającym chlubne tradycje oręża polskiego. Życzę Wam, podchorążym, wytrwałości w służbie i sukcesów w nauce” – napisała szefowa rządu w liście, który odczytał Kamil Zieliński, wicewojewoda dolnośląski.

Bal Podchorążego w Akademii Wojsk Ladowych.

Podczas uroczystości została zaprzysiężona honorowa służba dyżurna AWL, a następnie symbolicznie przekazana władza jej słuchaczom. Zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów prowadzonych przez pełniących tego dnia honorowe funkcje dowódców – podchorążych AWL. – W ramach obchodów Dnia Podchorążego zorganizowaliśmy także Dzień Otwarty. Można było sprawdzić się w symulatorze pojazdu „Jaskier”, w roli kierowcy KTO Rosomak, a także odwiedzić Akademickie Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe i poznać tajniki strzelania z wykorzystaniem urządzenia szkolno-treningowego do broni strzeleckiej „Śnieżnik”. Na placu apelowym odbył się pokaz sprzętu i wyposażenia taktycznego żołnierza – mówi kpt. Marcin Jasnowski, rzecznik prasowy AWL.

Rocznicę powstania listopadowego świętowali podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Obchody rocznicy wybuchu powstania listopadowego i Dnia Podchorążego odbyły się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas uroczystego apelu studenci wojskowi otrzymali wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i sporcie. Potem odbyło się przekazanie władzy nad uczelnią podchorążemu, który objął symboliczne dowodzenie jako Honorowy Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej. Studenci wojskowi wystawili warty honorowe, a także przejęli służbę oficera dyżurnego AMW.