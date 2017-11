Szkolenie instruktorskie w ratownictwie lotniczym

W dniach 13-24 listopada na terenie Wojskowego Ośrodka Szkolenia Kondycyjnego w Zakopanem oraz 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu przeprowadzone zostało szkolenie kandydatów na instruktorów technik linowych w ratownictwie lotniczym. Wśród uczestników znaleźli się również żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Szkolenie rozpoczęły zajęcia metodyczne, w trakcie których każdy z kandydatów na instruktorów przedstawiał posiadaną wiedze z zakresu właściwego przygotowania pokładu śmigłowca do technik ratowniczych. Cześć teoretyczną zakończył egzamin dopuszczający uczestników kursu do części praktycznej, która odbyła się z wykorzystaniem śmigłowca W-3 Głuszec z 1 BLWL.



Poruszanie się po pokładzie śmigłowca, poręczowanie czy zjazd na linie grubej, tzw. fast rope, zdominowało pierwsze dni szkolenia praktycznego. W dalszej części kursu instruktorzy pozwolili na większą samodzielność przyszłych instruktorów. Z drugiej strony zwiększali wymagania, zwracając uwagę na precyzyjne wykorzystanie linowych zestawów ratowniczych na pokładzie śmigłowca. Bardzo ważną częścią szkolenia praktycznego w powietrzu były zjazdy w dzień i w nocy z wykorzystaniem liny osobistej i pokładowej, jak i technika długiej liny, tzw. long line, bądź często zwana w ratownictwie śmigłowcowym metodą „HEC” z wykorzystaniem kosza ratowniczego.



Choć zgrupowanie odbywało się w połowie listopada, a pogoda nie rozpieszczała przyszłych instruktorów, zgodnie z planem kursu instruktorskiego nie mniej ważnym elementem szkolenia były zjazdy do wody i ewakuacja poszkodowanych.



Duże doświadczenie instruktorów z WOSzK Zakopane, 1 BLWL oraz 2 GPR i 3GPR pozwoliło na właściwe i bezpieczne przeprowadzenie szkolenia. Nad całością szkolenia przyszłych instruktorów technik linowych z ramienia 25 BKPow czuwał doświadczony wieloletnim stażem instruktor w ratownictwie lotniczym mjr Zbigniew Kowalski.



Zdobyte uprawnienia instruktorskie oraz umiejętności i doświadczenie pozwolą kawalerzystom na wykonywanie specyficznych zadań stojących przed nimi zarówno w dzień jak i w nocy.



Tekst: por. Michał Kolad