Francuscy parlamentarzyści w MON

We wtorek, 28 listopada, podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski, przyjął delegatów Zgromadzenia Narodowego (ZN) Francji: pana Joaquima PUEYO, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych ZN oraz pana Pieyre-Alexandra ANGLADE.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z rozwojem polityki obronnej UE, w tym inicjatywą Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO), a także relacjami UE-NATO. Wiceminister Szatkowski poinformował rozmówców o zastrzeżeniach Polski odnośnie do PESCO (w tym o liście Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Zagranicznych do Wysokiej Przedstawiciel w tej sprawie), zapewniając jednocześnie o woli Warszawy do prowadzenia prac w ramach tej inicjatywy.

Rozmówcy zgodzili się co do konieczności dalszego rozwijania współpracy UE-NATO. Strona francuska zaznaczyła, że w europejskim systemie obrony NATO odgrywa rolę decydującą. Wiceminister Szatkowski zapewnił, że dla Polski ważne jest rozwijanie zdolności obronnych, które byłyby wykorzystane zarówno na potrzeby UE, jak i NATO.