Obchody Dnia Podchorążego we Wrocławiu

- Z radością staję pośrodku was, bo wielokrotnie miałem okazję widzieć tę salę wypełnioną podchorążymi, a pośród nich również kapelanów. Cieszę się, że mogę spotkać się z wami na chwili modlitwy i refleksji. To dobry wybór, że jesteście blisko Boga, że macie odwagę myśleć. Tę Najświętszą Ofiarę sprawuję w intencji całej Uczelni. Proszę Boga, byście jako studenci dobrze wykorzystali ten czas pobytu w AWL, przygotowując się do zaszczytnej służby wartościom wypisanym na sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna - mówił na początku bp Józef Guzdek.

Poprzedzające wydarzenia to było tylko preludium do głównych uroczystości z okazji Dnia Podchorążego. Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej Uczelni, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, studenci wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki uczestniczyli w uroczystej zbiórce.

- Obchodzimy jutro kolejną, już 187. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Powstania, w którym główną rolę odegrali młodzi ludzie, podchorążowie Szkoły Podchorążych w Warszawie dowodzeni przez legendarnego ppor. Piotra Wysockiego. Młodzi ludzie uwolnili swój polski gen wolności i zawalczyli o niepodległość przyszłej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Podchorążowie z hasłem na ustach: Hej kto Polak, na bagnety! Żyj, swobodo, Polsko, żyj…, zdobyli Belweder będący rezydencją Wielkiego Księcia Konstantego. Do wystąpienia przeciwko namiestnikowi cara przyłączyli się mieszkańcy stolicy, co stało się początkiem wielkiego zrywu narodowego w obronie godności i wolności, wartości, które jak pokazuje historia nie są dane raz na zawsze; są to wartości o które należy dbać każdego dnia - powiedział w przemówieniu Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

W obchodach wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się: Wicewojewoda Dolnośląski Krzysztof Zieliński, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Inspektor Rodzajów Wojsk DGRSZ gen. bryg. Sławomir Owczarek, Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego płk dr Marcin Liberadzki, przedstawiciele duchowieństwa na czele z. Dziekanem Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych ks. płk. Eugeniuszem Bójko i Dziekanem Sił Powietrznych WP ks. prałatem Januszem Radzikiem, a także delegacje zagraniczne, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele uczelni Wrocławia, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia.

Z okazji święta uczelni list z życzeniami przesłał Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński. - Dzień Podchorążego, będący jednocześnie świętem Uczelni, nawiązuje do dumnej karty naszej historii. Obchodzony uroczyście przez społeczność Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest wyrazem przywiązania do patriotycznych wartości, a także hołdem dla bohaterów, którzy w imię wolności i miłości do Ojczyzny gotowi byli na największe poświęcenie – powiedział marszałek Sejmu.

- Dziś obchodzimy szczególne święto młodzieży wojskowej, upamiętniające dzień, w którym grupa podchorążych swym zrywem przeciwko carskiej Rosji, na rezydencję Wielkiego Księcia, dała początek Powstaniu Listopadowemu. Uczestniczymy dziś w dniu upamiętniającym chlubne tradycje oręża polskiego. W tym wyjątkowym dniu, życzę Wam podchorążym wytrwałości w służbie i sukcesów w nauce - powiedział Pan Kamil Zieliński, Wicewojewoda Dolnośląski, odczytując list z okazji święta Uczelni od Prezes Rady Ministrów, Pani Premier Beaty Szydło.

W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie honorowej służby dyżurnej AWL, a następnie symboliczne przekazanie władzy jej słuchaczom. Z tej okazji Rektor - Komendant wręczył podchorążemu szablę - symbol zwierzchnictwa nad uczelnią. Następnie dowodzenie nad poszczególnymi kompaniami szkolnymi objęli studenci wojskowi.

Jednym z punktów zbiórki było wręczenie wyróżnień. Na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Józef Kasprzyk wyróżnił nadaniem medalu Pro Patria Rektora – Komendanta AWL gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę i Prorektora ds. Dydaktycznych płk. dr. Lesława Wełyczko.

Za wybitne zasługi rektor-komendant wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w III stopniu ppłk. Piotra Gazarkiewicza, ppłk. Piotra Pieroga, mjr. Dominika Kubiaka, mjr. Damiana Przerwę, kpt. Rafała Szymczyka, st. chor. szt. Michała Szmidlę, st. chor. szt. Zbigniewa Tomaszewskiego, st. chor. szt. Sławomira Grabczaka. Za uzyskanie średniej oceny nie niższej niż 4,51, bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych, najlepszym słuchaczom nadano tytuł honorowy „Wzorowy Podchorąży”. Odznaki otrzymali: sierż. pchor. Aleksander Skworzec, sierż. pchor. Andrzej Wysoczański, sierż. pchor. Jakub Wiewior, sierż. pchor. Mateusz Marszałek, sierż. pchor. Jakub Krawczyk, sierż. pchor. Kacper Grejć, sierż. pchor. Łukasz Domoradzki, sierż. pchor. Patryk Adamczewski, sierż. pchor. Mateusz Wolski, sierż. pchor. Aleksandra Smoleń, sierż. pchor. Janusz Materac, sierż. pchor. Jakub Rybiński, st. kpr. pchor. Mariola Myrta, kpr. pchor. Żaneta Kołton, kpr. pchor. Paweł Szczepanek.

- Wszem i wobec wiadomym czynimy, iż roków temu 187, umiłowaniem Ojczyzny kierowani, podchorążowie zacnej Akademji, rewolucyję przeciw carskiemu despotyzmowi uczynili. Dzień ten Powstaniem Listopadowym zwany a pro memoriał szlachetnych i znacznych czynów wolności i niepodległości Narodu, świętem podchorążackiej braci obwołany został – tymi słowami sierż. pchor. Wojciech Trojanowski - honorowy komendant- rozpoczął odczytywanie ordonansu.

Kolejnym elementem uroczystości była inscenizacja batalii Powstania Listopadowego w wykonaniu sekcji rekonstrukcji historycznej oraz sekcji jeździeckiej AWL, z towarzyszeniem grupy wokalnej i gościnnym udziałem rekonstruktorów Kozielskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, z finalnym barwnym pokazem sztucznych ogni. Fajerwerki symbolizowały pożar Browaru na Solcu w Warszawie, którego podpalenie w dniu 29 listopada 1830 roku było znakiem do rozpoczęcia powstańczego zrywu przeciwko caratowi.

Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów prowadzonych przez - pełniących tego dnia honorowe funkcje dowódców - podchorążych AWL. Uroczystość uświetniła kompania honorowa AWL złożona z podchorążych oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, która w Akademickim Centrum Kultury dała koncert muzyczny w aranżacji mjr. Mariusza Dziubka - kapelmistrza orkiestry.

***

W ramach obchodów Dnia Podchorążego w Uczelni zorganizowano również dzień otwarty. - Goście mogli sprawdzić się w symulatorze pojazdu „JASKIER”, w roli kierowcy KTO Rosomak, czy zajrzeć na strzelnicę wojskową i posłuchać ciekawych informacji na temat szkolenia strzeleckiego podchorążych. Dodatkową atrakcją była wizyta w Akademickim Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym, gdzie można było poznać tajniki strzelania z wykorzystaniem urządzenia szkolno-treningowego do broni strzeleckiej „ŚNIEŻNIK”, oraz sprawdzić swoje umiejętności na wirtualnym polu walki, korzystając z symulatora taktycznego VBS3 (VirtualBattleSpace3) - powiedziała specjalista ds. promocji Renata Bartkowiak, dodając również - na placu apelowym zorganizowano pokaz sprzętu i wyposażenia taktycznego żołnierza. Podchorążowie i wykładowcy zapoznali gości z technik samoobrony, podczas szkolenia na sali walki wręcz, a rodzaje oraz możliwości broni strzeleckiej zaprezentowane zostały w budynku dydaktycznym Akademii. Na zakończenie dnia, w Akademickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala Piosenki Patriotycznej „Koncert dla Ojczyzny”, po której wszystkich gości zaprosiliśmy na uroczysty apel z okazji dnia podchorążego.

Dzień otwarty Akademii Wojsk Lądowych to już tradycja. To moment w którym młodzież szkolna, a w tym roku również i najmłodsi w wieku przedszkolnym, mają możliwość bliższego poznania sprzętu wojskowego, posłuchać informacji o trudach, ale również zaletach służby wojskowej, a także samemu sprawdzić się w roli żołnierza. To również moment w którym wśród najmłodszych kształtują się tak potrzebne wartości patriotyczne. Słowa podziękowania za pomoc w sprawnej organizacji Dnia Otwartego w Akademii należą również Samorządowi Studenckiemu.

Na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbył się również „47 Bieg z Okazji Dnia Podchorążego”. W zawodach udział wzięło 274 biegaczy. Otwarcia biegu dokonał zastępca dyrektora Instytutu Dowodzenia płk dr Lech Plezia, który przemawiając do zawodników życzył Im sukcesów na trasie i pobicia własnych rekordów życiowych.

Rywalizacja była zacięta do samego końca. Na trasie, która liczyła prawie 5 km najlepszymi okazali się: wśród mężczyzn - Mikołaj Pochopień, a wśród kobiet - Emilia Rogoza.

Wyniki rywalizacji sportowej:

Klasyfikacja generalna kobiet:

1 miejsce Emilia Rogoza

2 miejsce Danuta Piskorowska

3 miejsce Justyna Romanowska

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

1 miejsce Mikołaj Pochopień

2 miejsce Kamil Mańkowski

3 miejsce kpr. pchor. Paweł Herman

Klasyfikacja zespołowa w ramach współzawodnictwa sportowego o „Puchar Rektora-Komendanta AWL”:

1 miejsce – 21 kompania szkolna

2 miejsce – 11 kompania szkolna

3 miejsce – 13 kompania szkolna

tekst: kpt. Marcin Jasnowski