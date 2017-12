Wierzba do dowodzenia

Polska armia chce wyposażyć sztaby brygad, dywizji i Centrum Operacji Lądowych w komputerowy system dowodzenia o kryptonimie Wierzba. Inspektorat Uzbrojenia MON właśnie ogłosił przetarg w tej sprawie. O kontrakt mogą się ubiegać jedynie firmy należące do Skarbu Państwa. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 8 grudnia.

Obecnie polskie wojska lądowe nie mają sieciocentrycznych systemów dowodzenia i kierowania walką żadnego szczebla: ani najniższego, spieszonego żołnierza – plutonu, kompanii czy batalionu (tzw. system BMS), ani wyższego, w którym zarządza się sztabem brygad, dywizji, korpusów etc. Tymczasem dziś tego typu rozwiązania stosują wszystkie liczące się armie na świecie. A to dlatego, że zaawansowane sieci telekomunikacyjne umożliwiają dowódcom nie tylko pełną kontrolę nad podległymi żołnierzami, lecz także dostarczają wiedzę o tym, gdzie znajdują się żołnierze, ile mają amunicji, ilu jest rannych i zabitych itd. System umożliwia dowódcy wydawanie rozkazów, natychmiastowe wysłanie wsparcia, zarządzenie ewakuacji czy przesyłanie danych wywiadowczych.

Przetarg na dostarczenie polskiej armii systemów klasy BMS ogłoszono pod koniec 2016 roku, ale do tej pory nie został rozstrzygnięty. W postępowaniu, do którego mogły zgłosić się wyłącznie podmioty państwowe, jedyną ofertę złożyło konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej i to jego produkt od roku przechodzi wojskowe testy warunkujące podpisanie kontraktu.