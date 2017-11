Przez ogień, dym i pot do sukcesu!

Dobiegł końca pierwszy etap szkolenia elewów służby przygotowawczej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, po którym żołnierze przystąpili do egzaminów. Zanim jednak do tego doszło elewi musieli zmierzyć się z ogniem, hukiem wystrzałów oraz swoimi słabościami na polach poligonu.

27 listopada nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników egzaminów końcowych, do których przystąpiło 134 elewów. Egzamin odbywał się na poligonie w Nowej Dębie oraz w miejscu stałej dyslokacji w Kielcach, gdzie elewi byli egzaminowani z 11 przedmiotów, min. taktyki, łączności, inż.-sap, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz WF. - Wszyscy pozytywnie przeszli ten test. To dobrze, ponieważ przed moimi żołnierzami teraz okres szkolenia specjalistycznego – powiedział dowódca kompanii szkolnej kpt. Marcin Bilski.

To już ostatnia prosta, która dzieli młodych żołnierzy od ukończenia szkolenia w kieleckim Centrum na Bukówce. - Mam nadzieję, że Ci młodzi ludzie dużo się w Centrum nauczyli i wykorzystają zdobytą wiedzę na dalszej drodze swojej kariery wojskowej – powiedział mjr Krzysztof Nowicki, który sprawuje nadzór merytoryczny nad szkoleniem.