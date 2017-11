Prof. Fałkowski: Część serca zostawiłem w wojsku

Objęcie nowego stanowiska to w pewnej mierze powrót do mojej specjalności zawodowej historyka średniowiecza. Ale część serca zostawiam w armii – mówi były wiceszef MON prof. Wojciech Fałkowski. Kilka dni temu profesor został dyrektorem Zamku Królewskiego. Portalowi polska-zbrojna.pl zdradza swoje plany, na Zamku będą m.in. nowe wystawy, zacieśni się współpraca z wojskiem.

Szkoły i szpitale

Profesor podkreśla, że z MON odchodził z przeświadczeniem, że zmiany wprowadzone przez niego będą procentować w przyszłości. – Moim podstawowym celem w resorcie obrony było ustabilizowanie sytuacji podległych mi placówek, czyli szkół oficerskich i szpitali wojskowych, zapewnienie im odpowiedniego zaplecza do działania, a także podniesienie ich prestiżu oraz poziomu naukowego, medycznego i dydaktycznego – wymienia Fałkowski.

Podczas niedawnej konferencji prasowej kierownictwa resortu obrony podsumowującej dwuletni okres rządów wiceminister Fałkowski jako swoje osiągnięcia wymieniał: ustabilizowanie sytuacji szkół oficerskich, przywrócenie im wojskowego charakteru, dwukrotne zwiększenie naboru podchorążych na te uczelnie. – Powstała też Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, która będzie służyć podniesieniu jakości kształcenia najwyższych oficerów – mówił profesor.

Wspomniał też o inwestycjach w szpitalach wojskowych, m.in. o otwarciu nowoczesnego bloku operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu czy Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Rozwój naukowy

Podczas kadencji wiceministra Fałkowskiego resort obrony rozpoczął także kilka programów wspierających rozwój naukowy wojskowych placówek. Profesor był m.in. pomysłodawcą i koordynatorem programu MON „Nobliści”, realizowanego od końca 2016 roku. Zakłada on cykl spotkań z noblistami oraz światowej sławy naukowcami. Dużym powodzeniem cieszy się także program „Katedra ad hoc”. W ramach projektu wojskowe uczelnie, szpitale i instytuty medyczne zapraszają specjalistów z zagranicy do poprowadzenia wykładów i seminariów. Teraz kończy się nabór do II edycji programu, na który wpłynęło 37 zgłoszeń. Rozstrzygnięcie odbędzie się w styczniu 2018 roku.

Także na początku nowego roku zostanie rozstrzygnięty nabór do II edycji projektu „Kościuszko”. Jego celem jest zachęcanie młodych polskich naukowców pracujących za granicą do powrotu do kraju i prowadzenia badań w placówkach wojskowych. – W pierwszej edycji przyjęto sześć osób, do drugiej zgłosiło się dziewięciu naukowców – mówi profesor.

W przyszłym roku ruszają też dwa nowe projekty zainicjowane przez wiceministra Fałkowskiego. Zespoły naukowe pracujące w wojskowych klinikach i szpitalach będą mogły liczyć na granty, uruchomiona zostanie także baza danych monitorująca jakość usług i skuteczność zabiegów prowadzonych w wojskowych placówkach medycznych.

Zamek bliżej wojska

Prof. Fałkowski ma już pierwsze plany związane z nową funkcją. – Zamek Królewski spełnia trzy cele: jest ważną instytucją publiczną służącą m.in. najwyższym władzom w kraju, placówką muzealną oraz symbolem dążeń Polaków do niepodległości, i w każdej z tych dziedzin musi być rozwijany – podkreśla nowy dyrektor.

Planuje m.in. zakończenie budowy dolnych ogrodów zamkowych oraz przejęcie od miasta Bacciarellówki, czyli budynku, w którym mieści się teraz Pałac Ślubów. Prof. Fałkowski nie zapomina również o kontaktach z wojskiem i przewiduje m.in. organizowanie na dziedzińcu Zamku uroczystości wojskowych.

Profesor zdradził też plany dotyczące nowych wystaw na Zamku. W czerwcu 2018 roku ma zostać otwarta ekspozycja upamiętniająca 200-lecie śmierci Marcello Bacciarellego, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Natomiast na jesieni w ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości powstanie we współpracy z MON wystawa „Znaki pamięci” ukazująca polskie dążenia do suwerenności od XIX wieku do czasów współczesnych. – W przyszłości we współdziałaniu z Muzeum Wojska Polskiego chciałbym przygotować też ekspozycję starej broni z okresu XVI–XVIII wieku – zapowiada prof. Fałkowski.

Historyk i minister

Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski jest historykiem, mediewistą, wykładał na wielu uczelniach, m.in. na paryskiej Sorbonie. W okresie PRL-u był działaczem opozycji demokratycznej, współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników i organizatorem podziemnych wydawnictw.

Następnie był m.in. sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO i członkiem Rady Naukowej międzynarodowego programu UNESCO „Pamięć świata" dotyczącego ochrony najcenniejszych kolekcji archiwalnych i bibliotecznych. Przewodniczył też Stałemu Komitetowi Mediewistów Polskich, pracował jako doradca prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, m.in. jako szef zespołu szacującego straty miasta w czasie II wojny światowej.

Przez ostatnie dwa lata prof. Wojciech Fałkowski był wiceministrem obrony odpowiedzialnym za wyższe szkolnictwo wojskowe i wojskową służbę zdrowia. Tydzień temu z rąk prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury odebrał akt powołania na stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, zastąpił Przemysława Mrozowskiego.