Zabezpieczenie logistyczne w praktyce

Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie w praktyce gotowości batalionu do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. Osiągnięto to poprzez współpracę, zarówno w trakcie organizacji jak i praktycznej realizacji ćwiczenia z żołnierzami 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Logistycy w wyznaczonym punkcie poligonu przygotowali dla żołnierzy wojsk operacyjnych rejon odtwarzania zdolności bojowej. W miejscu tym, logistycy kompleksowo zajmują się zarówno żołnierzami, sprzętem jak i zapasami pododdziałów wojsk operacyjnych. Na skraju lasu umieszczono stanowiska, w których kolejne kompanie zmotoryzowane oraz pododdziały zabezpieczenia batalionu piechoty zmotoryzowanej uzupełniały zapasy, przekazywały sprzęt do naprawy oraz umożliwiono wypoczynek żołnierzom.

Najpierw wjeżdżające w rejon pododdziały kierowane były do punktu medycznego, gdzie na miejscu opatrywano rannych i udzielano pomocy psychologicznej. Następnie w punkcie ewidencyjnym uzupełniano stany załóg wozów bojowych i obsady batalionu. Na kolejnych stanowiskach weryfikowano sprawność sprzętu wojskowego, dokonywano drobnych napraw lub ewakuowano uszkodzone pojazdy do remontu. Pojazdy, które były sprawne kierowano do polowego punktu tankowania. Żołnierze z 4 kompanii transportowej 2 batalionu logistycznego przygotowali stanowiska do jednoczesnego tankowania 10 pojazdów. Należy podkreślić, że uzupełnianie zapasów w poszczególnych klasach zrealizowane zostało praktycznie, włącznie z uzupełnieniem paliw dla dziesięciu wozów jednocześnie. Gdy pojazdy zostały już obsłużone załogi udawały się na gorący posiłek, kąpiel do łaźni polowej oraz do namiotów, gdzie przygotowano dla nich miejsca do wypoczynku. Do dyspozycji żołnierzy była również w pełni wyposażona świetlica oraz kaplica polowa, gdzie kapelan ppłk Radosław Michnowski z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej odprawił mszę świętą.

Jak informuje dowódca 2 Batalionu Logistycznego podpułkownik Wiesław Zawiślak: – Ćwiczenie poligonowe w pełnym składzie batalionu pozwala mi realnie ocenić nasze możliwości, określić słabe i mocne strony oraz wyznaczyć cele szkoleniowe na przyszłość. Najważniejsze było sprawdzenie podtrzymania gotowości batalionu do realizacji zadań wsparcia logistycznego na rzecz wojsk operacyjnych. Ponieważ wzięliśmy udział w ćwiczeniu z wojskami pk. „Borsuk-17” wiele z elementów wyszkolenia mogliśmy sprawdzić praktycznie we współdziałaniu z żołnierzami 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Ćwiczących żołnierzy odwiedził dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał brygady Stanisław Czosnek oraz dowódca 10 Brygady Logistycznej pułkownik Szymon Lepiarz. Na miejscu dokonali wstępnej oceny przygotowania batalionu do planowania, organizowania i kierowania działaniem podległych wojsk w ramach realizacji zadań wsparcia logistycznego wojsk operacyjnych. Oficerowie spotkali się również z podchorążymi Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, którzy w ramach zajęć obserwowali praktyczne działanie logistyków.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik