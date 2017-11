Moc podkarpackich terytorialsów

Niedzielna przysięga była ósmą i zarazem ostatnią w tym roku w podkarpackiej brygadzie. Tutejsze pododdziały są skompletowane prawie w 80 procentach. W batalionach w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku służy ponad 3 tysiące żołnierzy. – Chcemy zameldować, że zadanie, które pan postawił przed nami niespełna rok temu, zrealizowaliśmy w takim stanie, jaki tu dziś widzimy – zwrócił się do ministra obrony narodowej płk Arkadiusz Mikołajczyk, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Jesteśmy oczywiście na początku drogi do sukcesu. Dopiero teraz rozpoczniemy przygotowania do realizacji zadań, bo mamy je już kim wykonywać – dodał płk Mikołajczyk.

Służba w WOT, czyli spełnienie marzenia o byciu żołnierzem

Ochotnicy, którzy ślubowali na rzeszowskim rynku, mają za sobą szesnastodniowe szkolenie podstawowe, prowadzone we wszystkich podkarpackich batalionach. Poznali tam zasady wojskowego rzemiosła, uczyli się budowy i użycia broni, mieli zajęcia taktyczne w terenie i ćwiczenia ogniowe na strzelnicy. – Wiedziałam, że będzie ciężko, ale nie przypuszczałam, że aż tak bardzo. Ten dzień zrekompensował jednak wszelkie trudy. Jako Polka służbę dla kraju uważam za swój obowiązek, a przysięga to dla mnie niezwykłe przeżycie – mówiła szer. Marzena Staniek z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, ochotniczka z Niska. Służba w armii była także marzeniem dla szer. Szymona Bogacza, który z zawodu jest elektrykiem. – Zawsze chciałem związać się z wojskiem, ale wcześniej nie było mi to dane. Idea służby terytorialnej jest dla mnie rozwiązaniem optymalnym, gdyż stwarza możliwość łączenia obowiązków żołnierskich z codziennym życiem – podkreślił żołnierz 3 PBOT.

Dla niektórych zaciągnięcie się do WOT to już rodzinna tradycja. Zenon Pacławski wstąpił w szeregi wojsk obrony terytorialnej za namową swojego syna Sylwestra, który przysięgę złożył kilka miesięcy wcześniej. W niedzielę towarzyszył 48-letniemu ojcu, gdy ten wypowiadał słowa roty. – Bardzo chciałem służyć w wojsku, ale myślałem, że z racji wieku nie będzie to już możliwe. Dziś łezka w oku się zakręciła, bo udało się te marzenia zrealizować – mówił ze wzruszeniem st. szer. Zenon Pacławski.

Wychowali dzieci na terytorialsów – dostali medale

Akcentów rodzinnych było na rzeszowskim rynku znacznie więcej. Minister obrony narodowej odznaczył bowiem Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju 25 rodziców, których co najmniej dwójka dzieci wstąpiła w szeregi terytorialnej służby wojskowej. – To właśnie ten patriotyczny duch społeczeństwa narodu polskiego, tak mocny tutaj, jest źródłem faktycznej siły Wojska Polskiego – zaznaczył szef MON.

Ochotnicy z Podkarpacia złożyli przysięgę na sztandar bojowy żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Rzeszów. – Jak żadna inna formacja, możecie się poszczycić tym, że jesteście bezpośrednią kontynuacją żołnierzy niezłomnych, przejęliście od nich wszelkie obowiązki, które realizowali z nieprawdopodobnym poświęceniem – podkreślał minister Antoni Macierewicz. Uroczysta przysięga zbiegła się z rocznicą 104. urodzin płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, patrona 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Chciał, byśmy żyli w państwie wolnym, niepodległym i suwerennym. Składając dziś przysięgę, chcemy się wpisywać w słowa, wartości i testament naszego patrona – podkreślił płk Arkadiusz Mikołajczyk, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Łukasz Ciepliński ps. „Pług” ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi Mazowieckiej, był inspektorem rejonowym ZWZ-AK Rzeszów, a później prezesem IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po aresztowaniu w 1947 roku został osadzony w warszawskim więzieniu na Mokotowie. Po trwającym trzy lata śledztwie został skazany na pięciokrotną karę śmierci i 30 lat więzienia. Wyrok śmierci został wykonany w marcu 1951 roku. Antoni Macierewicz przytoczył fragment grypsu więziennego, który płk Ciepliński napisał do rodziny. „Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik – za wiarę świętą, jako Polak – za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek – za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona” – cytował list płk. Łukasza Cieplińskiego szef resortu obrony narodowej. – To jego słowa, a wasze zobowiązanie, droga na przyszłość i wiara w to, jaką Polskę macie zbudować swoim wysiłkiem i poświęceniem, i jakiej Polski macie bronić. Właśnie takiej, jaką widział w momencie przedśmiertnym płk Łukasz Ciepliński – zaznaczał minister.

Na rzeszowskim rynku zgromadzili się mieszkańcy miasta i rodziny żołnierzy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści i duchowni. – Macie swą postawą i pracą nawiązywać do tradycji najlepszych postaw żołnierzy Armii Krajowej. Bądźcie chlubą dla waszych rodzin i naszego regionu – zaapelowała na koniec do zgromadzonych żołnierzy Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Terytorialsi w liczbach

Wojska obrony terytorialnej powstały z początkiem 2017 roku. Podkarpacka przysięga była dwudziestą drugą taką ceremonią we wschodniej części kraju. Obecnie działa sześć brygad WOT: podkarpacka, podlaska, lubelska oraz warmińsko-mazurska i dwie mazowieckie. Służy w nich 6 tysięcy żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i 1,2 tysiąca żołnierzy zawodowych. Oznacza to, że WOT są trzecim co do wielkości rodzajem sił zbrojnych.

W skali kraju ponad 30 proc. terytorialsów to osoby do 25. roku życia, 10 proc. stanowią kobiety. Ponad 30 proc. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej ma wykształcenie wyższe. Na Podkarpaciu jest podobnie. – Zgłaszają się do nas przede wszystkim ludzie młodzi, choć oczywiście nie tylko. Największy odsetek stanowią osoby zatrudnione, które mają wykształcenie wyższe bądź średnie – zauważa mjr Zbigniew Winiarski, zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie.