W sporcie nie ma mocnych na 11 LDKPanc

Już przed rozpoczęciem Spartakiady było wiadomo, że o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej powalczą ze sobą tylko dwie drużyny: 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. – Te ekipy, to jak Real i Barcelona. Przeciwnicy, którzy nie mogą bez siebie żyć. Czarna Dywizja popisała się skutecznym finiszem i odrobiła straty do zmechanizowanych. Trzecia w rankingu reprezentacja straciła do nich ponad 30 pkt. – mówi ppłk Sebastian Krasoń z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który odpowiada za sport powszechny w Wojsku Polskim. – Dwie pierwsze dywizje również wiodą prym pod względem bojowym i wyszkolenia. To potwierdza, że sukcesy na tych polach rodzą się na zajęciach z wychowania fizycznego – dodaje oficer.

Spartakiada Jesienna Wojska Polskiego zakończyła tegoroczną rywalizację w sporcie powszechnym, do której liczyły się wyniki wojskowych mistrzostw w 11 dyscyplinach. Na zawodach rozegranych we Wrocławiu żołnierze walczyli o medale w czterech z nich: futsalu, piłce siatkowej, biegach przełajowych i pływaniu. Po raz siódmy z rzędu miano najlepszej w sporcie powszechnym wywalczyła reprezentacja 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Zaledwie o 2 punkty wyprzedziła zawodników 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Reprezentacja 11 Dywizji Kawalerii Pancernej wygrała Spartakiadę Jesienną Wojska Polskiego. Triumf w tych zawodach dał jednocześnie Czarnej Dywizji zwycięstwo w klasyfikacji generalnej rocznego współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP. To siódmy z rzędu tytuł dla żołnierzy 11 LDKPanc.

REKLAMA

Wysoki poziom sportowy i organizacyjny

– Zawody we Wrocławiu stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Szczególnie jestem pod wrażeniem biegaczek w kategorii wiekowej do 35 lat. Swoją postawą dały sygnał, że zawodniczki z wojskowych zespołów sportowych muszą się z nimi liczyć przy ustalaniu składu reprezentacji Wojska Polskiego na mistrzostwa pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego – podkreśla ppłk Krasoń. – Znacznie podniósł się też poziom w pływaniu, futsalu i siatkówce. Siatkarze udowodnili, że spośród nich można utworzyć solidną reprezentację naszej armii – dodaje oficer.

W zeszłym roku odbudowano reprezentację Wojska Polskiego w piłce nożnej. Piłkarze, którzy reprezentowali naszą armię w eliminacjach do II Wojskowego Pucharu Świata i na PŚ w Omanie dominowali zresztą w turnieju futsalu na wrocławskiej spartakiadzie. – Reprezentanci z boisk trawiastych zaprezentowali się na parkiecie całkiem przyzwoicie. Są w formie i pokazali, że nie zmarnowali czasu od turnieju w Omanie – przyznaje st. chor. Tomasz Mucha, trener piłkarskiej reprezentacji Wojska Polskiego. – Po zmianie w regulaminie, dopuszczającej do mistrzostw w futsalu również zawodników poniżej 35 lat, poziom rywalizacji bardzo się wyrównał. W każdej reprezentacji są świetni zawodnicy. Może nie wszyscy tak dobrze sobie radzą na parkiecie, jak na trawie, ale do futsalu trzeba się po prostu przyzwyczaić – dodaje chorąży.

Pancerniacy najlepsi pod siatką

W finale rywalizacji siatkarzy podobnie jak przed rokiem zagrali lotnicy, którzy w półfinale pokonali 2:0 (25:21, 25:19) reprezentację Szkolnictwa wojskowego. Rywalem drużyny z sił powietrznych byli reprezentanci Czarnej Dywizji. Pancerniacy w meczu, którego stawką był awans do finału, wygrali 2:0 (25:16, 25:23) z reprezentacją 12 Dywizji Zmechanizowanej – obrońcą tytułu mistrzowskiego. Niewątpliwie ten półfinał, zdaniem obserwatorów, ze względu na poziom rywalizacji i efektowne zagrania, można było uznać za przedwczesny finał. W meczu o pierwsze miejsce lotnicy byli bowiem wymagającym rywalem dla pancerniaków tylko w drugim secie. Pierwszą odsłonę reprezentacja Czarnej Dywizji wygrała 25:16. Natomiast w drugiej lotnicy prowadzili nawet 12:7. Pancerniacy jednak szybko odrobili straty, zdobywając pięć pkt. z rzędu. Potem lotnikom dwukrotnie udało się uzyskać dwupunktową przewagę (14:12 i 16:14). Pancerniacy w końcówce drugiego seta byli jednak lepsi i zwyciężając 25:23 mogli cieszyć się ze zdobycia tytułu mistrzowskiego.

W drużynie mistrzów Wojska Polskiego grali: st. szer. Adrian Milczarek, st. szer. Dominik Hajkowski, st. szer. Damian Sławiak, st. szer. Michał Baumgarten, szer. Piotr Sajdak, szer. Tomasz Kotyla, szer. Damian Misterski, szer. Mateusz Świerzewski, szer. Krystian Michalczyk i szer. Filip Meres. – Cieszymy się ze zwycięstwa. Ciężko pracowaliśmy na zgrupowaniu przed spartakiadą i to przyniosło wyniki na mistrzostwach. W półfinale bardzo mocno postawiła się nam 12 Dywizja. Oni zawsze grają do samego końca – mówi st. szer. Adrian Milczarek, grający trener zwycięskiej drużyny.

Nagrodami indywidualnymi organizatorzy mistrzostw wyróżnili siedmiu siatkarzy. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju uznano st. szer. Adriana Milczarka, zaś na poszczególnych pozycjach: rozgrywającego – szer. Krystiana Michalczyka, libero – st. szer. Michała Baumgartena (wszyscy z 11 LDKPanc), zagrywającego – mł. chor. Marka Kacprzaka (12 DZ), blokującego – st. sierż. Ariela Tańskiego, przyjmującego – sierż. Michała Budzińskiego (obaj z sił powietrznych), atakującego – szer. Wojciecha Dziurkowskiego (DG RSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe).

Historyczny sukces marynarzy

Zwycięstwem marynarzy zakończył się emocjonujący turniej futsalu. Reprezentanci marynarki wojennej pokonali w finale 8:0 reprezentację Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. – Przyjeżdżając do Wrocławia liczyliśmy, że sprawimy rywalom niespodziankę. Byliśmy świadomi naszego potencjału piłkarskiego i potwierdziliśmy to na parkiecie. W finale zdeklasowaliśmy rywali, udowadniając iż nieprzypadkowo dotarliśmy do finału – mówi bosmanmat Michał Maszota, kierownik i trener zwycięskiej reprezentacji. – Triumf w mistrzostwach cieszy nas tym bardziej, iż jest naszym pierwszym w historii – dodaje szkoleniowiec.

W zwycięskiej drużynie marynarzy grali: ppor. mar. Przemysłw Kostuch, mat Maciej Szyszkowski, mat Bartłomiej Lesner, st. mar. Mateusz Wachowiak, st. mar. Tomasz Zielecki, st. mar. Jarosław Trocki, st. mar. Jakub Świerczyński, mar. Radosław Styn, mar. Bartosz Zieliński i mar. Igor Pecz.

W meczu o trzecie miejsce w mistrzostwach reprezentacja Czarnej Dywizji pokonała 2:1 drużynę sił powietrznych. – Ten mecz kosztował mnie sporo zdrowia. Zresztą nasi sportowcy dostarczyli mi wielu emocji i na pozostałych arenach. Bardzo się cieszę, że dogoniliśmy we współzawodnictwie 12 Dywizję – twierdzi mjr Tomasz Siemion, szef reprezentacji 11 LDKPanc. – Po raz siódmy z rzędu wygraliśmy ranking. Cieszę się, że po raz pierwszy miałem i ja w tym skromny udział – dodaje major.

Królem strzelców turnieju w futsalu został st. mar. Mateusz Wachowiak – najlepszy snajper reprezentacji marynarzy strzelił 13 goli. Najlepszym bramkarzem mistrzostw wybrano st. szer. Kamila Ulmana z reprezentacji 16 Dywizji Zmechanizowanej. Natomiast najwszechstronniejszym zawodnikiem mistrzostw został uznany przez trenerów szer. Marcin Mrówczyński (DG RSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe).

Wyniki

Współzawodnictwo w sporcie powszechnym w Wojsku Polskim w 2017 roku

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej – 146 pkt.

2. DG RSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana – 144

3. DG RSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana – 110

4. DG RSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – 92

5. DG RSZ 4 – Siły powietrzne – 90

6. DG RSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe – 87

7. DG RSZ 5 – Marynarka wojenna – 73

8. Wyższe Szkolnictwo Wojskowe – 54

9. Dowództwo Garnizonu Warszawa – 49

10. Żandarmeria Wojskowa – 27

11. Instytucje centralne MON – 13

12. Wojska Obrony Terytorialnej – 8

Klasyfikacja generalna Spartakiady Jesiennej WP

1. DG RSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej – 56 pkt.

2. DG RSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana – 47

3. DG RSZ 4 – Siły powietrzne – 42

Mistrzostwa WP w futsalu

1. DG RSZ 5 – Marynarka wojenna

2. DG RSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

3. DG RSZ 1 – 11 LDKPanc

4. DG RSZ 4 – Siły powietrzne

5. DG RSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana

6. Wyższe Szkolnictwo Wojskowe

Mistrzostwa WP w piłce siatkowej

1. DG RSZ 1 – 11 LDKPanc

2. DG RSZ 4 – Siły powietrzne

3. DG RSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana

4. DG RSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe

5. DG RSZ 5 – Marynarka wojenna

6. DG RSZ 6 – IWspSZ

Mistrzostwa WP w pływaniu

50 m stylem dowolnym kobiet do 35 lat

1. pchor. Weronika Prentka (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 29,31 s

2. szer. Sylwia Kuśpiet (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 29,68

3. st. szer. Kamila Szymkowiak (DG RSZ 2 – 12 DZ) 30,71

50 m stylem dowolnym kobiet powyżej 35 lat

1. mjr Małgorzata Kalita (DG RSZ 4 – Siły powietrzne) 34,72 s

2. szer. Iwona Rowicka-Blacha (DG RSZ 3 – 16 DZ) 38,46

3. kpt. Anna Szymańska-Włodarczyk (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 43,58

50 m stylem klasycznym kobiet do 35 lat

1. st. szer. Natalia Szczęsnowicz (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 38,14

2. kpt. Karolina Jahnz (DG RSZ 2 – 12 DZ) 40,99

3. pchor. Agata Wojciechowska (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 41,62

50 m stylem klasycznym kobiet powyżej 35 lat

1. sierż. Agnieszka Łuczyńska (Żandarmeria Wojskowa) 40,34

2. szer. Magdalena Bukowska (DG RSZ 2 – 12 DZ) 43,80

3. kpt. Agnieszka Kazimierczak (DG RSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe ) 48,51

50 m stylem dowolnym mężczyzn do 35 lat

1. szer. Mateusz Hadaś (DG RSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe ) 24,53

2. szer. Krzysztof Pelc (Żandarmeria Wojskowa) 24,55

3. pchor. Bartosz Ogórek (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 24,60

50 m stylem dowolnym mężczyzn powyżej 35 lat

1. por. Bartosz Chełmicki (DG RSZ 2 – 12 DZ) 27,48

2. mł. chor. Jacek Matyszczak (DG RSZ 4 – SP) 27,92

3. mł. chor. Paweł Ciołek (DG RSZ 6 – IWspSZ) 28,65

3. kpr. Bartłomiej Jaszczak (DG RSZ 3 – 16 DZ) 28,65

50 m stylem klasycznym mężczyzn do 35 lat

1. szer. Dawid Szulich (DG RSZ 3 – 16 DZ) 28,86

2. szer. Dawid Fremel (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 30,59

3. pchor. Dawid Grabczak (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 30,71

50 m stylem klasycznym mężczyzn powyżej 35 lat

1. mjr Robert Dymanus (Dowództwo Garnizonu Warszawa) 34,15

2. st. chor. Maciej Daszuta (ŻW) 34,17

3. st. chor. Oskar Bogucki (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 34,92

50 m stylem grzbietowym mężczyzn do 35 lat

1. pchor. Dawid Pietrzak (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 28,00

2. szer. Adam Stec (DG RSZ 2 – 12 DZ) 28,01

3. szer. Łukasz Olszak (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 31,14

50 m stylem grzbietowym mężczyzn powyżej 35 lat

1. st. chor. mar. Tomasz Zapalski (MW) 33,99

2. mł. chor. Tomasz Szymanowski (DG RSZ 4 – SP) 34,72

3. st. szer. Marcin Jaworski (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 36,17

50 m stylem motylkowym mężczyzn do 35 lat

1. szer. Wiktor Łodyga (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 25,83

2. szer. Bartosz Michalak (DG RSZ 3 – 16 DZ) 26,77

3. szer. Radosław Machniewicz (DG RSZ 2 – 12 DZ) 27,02

50 m stylem motylkowym mężczyzn powyżej 35 lat

1. kpr. Łukasz Stolarczyk (DG RSZ 7 – Szkolnictwo Wojskowe) 27,87

2. st. chor. Piotr Gryciuk (DG RSZ 3 – 16 DZ) 28,84

3. st. szer. Marcin Horbacz (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 28,89

100 m stylem dowolnym mężczyzn do 35 lat

1. szer. Radosław Bor (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 55,13

2. szer. Piotr Słotwiński (DG RSZ 2 – 12 DZ) 55,38

3. pchor. Bartosz Ogórek (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 55,70

100 m stylem dowolnym mężczyzn powyżej 35 lat

1. por. Bartosz Chełmicki (DG RSZ 2 – 12 DZ) 1 min 03,25 s

2. st. chor. Łukasz Osik (DG RSZ 7 – Szkolnictwo Wojskowe) 1.03,76

3. mł. chor. Paweł Ciołek (DG RSZ 6 – IWspSZ) 1.04,47

100 m stylem klasycznym mężczyzn do 35 lat

1. szer. Dawid Szulich (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 1.04,97

2. pchor. Dawid Grabczak (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 1.08,25

3. szer. Dawid Fremel (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 1.08,79

100 m stylem klasycznym mężczyzn powyżej 35 lat

1. mjr Robert Dymanus (Dowództwo Garnizonu Warszawa) 1.19,26

2. st. chor. sztab. Mariusz Kachel (DG RSZ 7 – Szkolnictwo Wojskowe) 1.19,81

3. kpr. Karol Fokt (DG RSZ 4 – SP) 1.20,56

100 m stylem grzbietowym mężczyzn do 35 lat

1. szer. Adam Stec (DG RSZ 2 – 12 DZ) 1.01,08

2. szer. pchor. Dawid Pietrzak (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 1.01,22

3. szer. Łukasz Olszak (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 1.09,07

100 m stylem grzbietowym mężczyzn powyżej 35 lat

1. st. chor. mar. Tomasz Zapalski (DG RSZ 5 – MW) 1.16,49

2. mł. chor. Tomasz Szymanowski (DG RSZ 4 – SP) 1.19,46

3. st. szer. Marcin Jaworski (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 1.22,68

100 m stylem motylkowym mężczyzn do 35 lat

1. pchor. Kacper Biernacki (Wyższe Szkolnictwo Wojskowe) 59,42

2. szer. Wiktor Łodyga (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 1.00,98

3. szer. Bartosz Michalak (DG RSZ 3 – 16 DZ) 1.02,28

100 m stylem motylkowym mężczyzn powyżej 35 lat

1. kpr. Łukasz Stolarczyk (DG RSZ 7 – Szkolnictwo Wojskowe) 1.02,40

2. st. szer. Marcin Horbacz (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 1.04,06

3. st. chor. sztab. Piotr Gryciuk (DG RSZ 3 – 16 DZ) 1.11,89

sztafeta kobiet 4x50 m stylem dowolnym

1. DG RSZ 2 – 12 DZ 2.19,46

2. DG RSZ 4 – SP 2.23,52

3. DG RSZ 3 – 16 DZ 2.25,05

sztafeta mężczyzn 4x50 m stylem dowolnym

1. DG RSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe 1.45,04

2. DG RSZ 4 – SP 1.46,83

3. DG RSZ 3 – 16 DZ 1.49,70

sztafeta mężczyzn 4x50 m stylem zmiennym

1. Wyższe Szkolnictwo Wojskowe 1.49,73

2. DG RSZ 1 – 11 LDKPanc 1.59,54

3. DG RSZ 2 – 12 DZ 2.00,07

Mistrzostwa WP w biegach przełajowych

3 km mężczyzn do 35 lat

1. kpr. Mateusz Demczyszak (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 9 min 24 s

2. szer. Krzysztof Żebrowski (DG RSZ 3 – 16 DZ) 9,29

3. szer. Patryk Błaszczyk (DG RSZ 2 – 12 DZ) 9,33

3 km mężczyzn powyżej 35 lat

1. st. kpr. Rafał Wójcik (DG RSZ 2 – 12 DZ) 10,09

2. kpr. Seweryn Duda (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 10,15

3. st. kpr. Piotr Mikołajczyk (DG RSZ 2 – 12 DZ) 10,22

3 km kobiet do 35 lat

1. szer. Izabela Trzaskalska (DG RSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe) 10,40

2. szer. Monika Andrzejczak (DG RSZ 2 – 12 DZ) 10,41

3. szer. Paulina Kaczyńska (DG RSZ 2 – 12 DZ) 10,54

3 km kobiet powyżej 35 lat

1. st. chor. Marta Szenk (DG RSZ 6 – IWSZ) 12,02

2. szer. Marzena Raniszewska (DG RSZ 3 – 16 DZ ) 12,25

3. szer. Anna Lasecka (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 13,12

8 km mężczyzn do 35 lat

1. szer. Tomasz Grycko (DG RSZ 4 – SP) 26,42

2. szer. Andrzej Rogiewicz (DG RSZ 3 – 16 DZ) 27,56

3. szer. Adam Nowicki (DG RSZ 2 – 12 DZ) 28,07

8 km mężczyzn powyżej 35 lat

1. st. kpr. Kamil Makoś (DG RSZ 1 – 11 LDKPanc) 29,41

2. plut. Artur Pelo (DG RSZ 2 – 12 DZ) 29,42

3. st. szer. Krzysztof Bartkiewicz (DG RSZ 2 – 12 DZ) 30,24

sztafeta kobiet 4x1 km

1. DG RSZ 6 – IWspSZ 15,43

2. DG RSZ 2 – 12 DZ 15,44

3. DG RSZ 3 – 16 DZ 15,51

sztafeta mężczyzn 4x1 km

1. DG RSZ 2 – 12 DZ 12,20

2. DG RSZ 1 – 11 LDKPanc 12,25

3. DG RSZ 3 – 16 DZ 12,39

sztafeta mężczyzn 4x2 km

1. DG RSZ 4 – Siły powietrzne 27,26

2. DG RSZ 2 – 12 DZ 28,02

3. DG RSZ 3 – 16 DZ 28,21