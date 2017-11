„Borsuk-17” w trasie

Każdy z żołnierzy uczestniczących w przemieszczeniu odbył wcześniej odpowiednie szkolenie z podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie przemieszczania kolumn po drogach publicznych. - Proces przemieszczenia rozpoczyna się od zapoznania z rozkazem bojowym do przemieszczenia. Dowódcy pododdziałów stawiają odpowiednie rozkazy podwładnym do wykonania marszu. Po sprawdzeniu sprzętu i zabezpieczenia materiałowego oraz odbyciu niezbędnych instruktaży, a także przygotowaniu kolumn i ich odpowiednim oznakowaniu uczestnicy przemieszczenia wykonują ponad stukilometrowy marsz administracyjny do nowego rejonu po drogach publicznych – wyjaśnia mjr Paweł Płachta szef wydziału logistyki kierownictwa ćwiczenia.

Przemieszczenie pododdziałów oraz ich sprzętu to wyczerpująca kilkunastogodzinna podróż, którą w tym wypadku rozpoczęło pokonanie przeszkody wodnej. Dzięki saperom z 5 Kresowego batalionu saperów, którzy ustawili mobilny na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja odbyło się ono bezkolizyjnie i bezproblemowo. Mosty tego typu umożliwiają szybkie i bezpieczne pokonywania naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych o szerokości do 20 m. - Dzięki temu, iż mosty te wyposażone są w modułowe przęsło mostowe z automatycznie rozsuwanymi wypełnieniami międzykoleinowymi, to są one gotowe do przeprawy już po 30 minutach. Niewątpliwą zaletą tego typu mostów jest również możliwość pokonywania trudnego terenu dzięki dodatkowym napędom hydraulicznym - opisuje kpt. Tomasz Hamerliński, oficer wojsk inżynieryjnych 11LDKPanc.

Po zakończonym przemieszczeniu i osiągnięciu wyznaczonych rejonów, pododdziały ćwiczącej brygady przystąpiły do odtwarzania zdolności bojowej. W tym zakresie wspierani byli przez żołnierzy z 10 Brygady Logistycznej z Opola.

Tekst: mjr Artur Pinkowski