Szkoła Orląt otwiera się na zwiedzających

W najbliższy wtorek dęblińska Szkoła Orląt otworzy swoje bramy dla zwiedzających. – Drzwi Otwarte zostaną zorganizowane w ramach obchodów Dnia Podchorążego – mówi ppłk Jarosław Wojtyś, rzecznik Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W programie znalazło się wiele atrakcji m.in. możliwości przetestowania urządzenia treningowego do nauki katapultowania.

Zazwyczaj Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych organizuje Drzwi Otwarte tylko raz w roku. Ostatnie takie wydarzenie odbyło się w marcu. Teraz jednak dęblińska placówka ponownie zaprasza zainteresowanych. – Z doświadczenia wiemy, że jest niedosyt na tego typu imprezy. Mamy mnóstwo pytań, dlaczego nie organizujemy częściej dni otwartych. Niestety, z racji codziennych obowiązków nie zawsze jest to możliwe – mówi ppłk Jarosław Wojtyś, rzecznik prasowy WSOSP. I dodaje, że tym razem to podchorążowie wyszli z inicjatywą zaproszenia w mury uczelni miłośników lotnictwa. – Drzwi Otwarte zostaną zorganizowane w ramach obchodów Dnia Podchorążego. Pod hasłem „młodzież dla młodzieży”, bo to nasi mundurowi studenci będą wówczas grać pierwsze skrzypce – dodaje oficer.

Przewodniczący samorządu studentów, kpr. pchor. Mateusz Piechowski zauważa, że to znakomita okazja, by zwiedzić zamknięty na co dzień teren uczelni. – To także jedyna szansa, by zobaczyć jak działamy i jaki sprzęt wykorzystujemy w codziennej służbie. Zapraszamy więc tych, którzy myślą o studiach w naszej uczelni, miłośników lotnictwa, mieszkańców miasta i regionu, a także osoby, które po prostu są ciekawe jak wygląda Szkoła Orląt „od kuchni” – zachęca kpr. pchor. Mateusz Piechowski.