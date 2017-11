„Narew” za dwa lata

Minister obrony Antoni Macierewicz spotkał się dziś z kadrą dowódczą 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej oraz z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Pierwsza wersja systemu „Narew” może być dostarczona do polskich sił zbrojnych w ciągu dwóch lat – zapowiedział szef MON w bazie w Sochaczewie.

3 Warszawska Brygada to jedyna jednostka tego szczebla, która odpowiada za obronę powietrzną kraju. Podczas wizyty w Sochaczewie minister Antoni Macierewicz obejrzał mobilne stanowisko dowodzenia wojsk rakietowych obrony powietrznej SAMOC oraz zapoznał się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które mogą w przyszłości stać się elementami systemu przeciwrakietowego krótkiego zasięgu „Narew” (ok. 25 km). Chodzi przede wszystkim o radary dalekiego zasięgu P-18PL, radary pasywne PCL, (prace badawcze nad tymi produktami są zaawansowane), a także radary kierowania ogniem Sajna czy stanowiska dowodzenia. Wszystkie te konstrukcje oferuje należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Pit-Radwar.

– Pierwsza wersja systemu „Narew” może zostać dostarczona do polskich sił zbrojnych nawet w ciągu 24 miesięcy – poinformował minister Antoni Macierewicz. – Wówczas dysponowalibyśmy własnym systemem obrony krótkiego zasięgu jeszcze przed wprowadzeniem lub równolegle z wprowadzeniem pierwszych baterii rakiet Patriot – mówił szef MON. Minister zaznaczył, że termin ten dotyczy początkowej fazy wdrażania „Narwi”. Pełna wersja systemu będzie bowiem gotowa za 5–7 lat.