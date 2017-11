Gdzie spoczywa Hubal?

Publikacja jest podsumowaniem wielomiesięcznych badań, mających na celu odnalezienie miejsca spoczynku legendarnego dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego - mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. To swoisty dokument zawierający nowe fakty, ustalenia

i hipotezy, wynikające z wykonanych w tym czasie poszukiwań.

Kwerendy archiwalne (niepublikowane do tej pory źródła informacji), rozmowy ze świadkami, a także dziesiątki (a może nawet setki?) godzin spędzonych na badaniach terenowych – to wszystko przynosi efekty, które zaskakują.

Na prawie stu stronach zilustrowanych unikalnymi zdjęciami i rysunkami oraz wynikami pomiarów wykonanych specjalistycznym sprzętem elektronicznym, oprócz „uporządkowania” wcześniejszych, pozornie znanych informacji, przedstawiono szczegółową analizę, mającą udzielić odpowiedzi na tytułowe pytanie.

Komentarz do książki napisał także dokumentujący badania terenowe red. Adama Sikorski ze znanego pasjonatom historii programu historycznego „Było… nie minęło”.

Historia nie ma rozdziałów napisanych raz na zawsze. Co jakiś czas pojawiają się nieznane źródła, ktoś wreszcie zdecydował się mówić, ziemia nagle oddaje przedmioty wyjaśniające kolejną z zagadek przeszłości. A nade wszystko pojawia się człowiek stawiający uparcie pytania i równie uparcie szukający odpowiedzi. Ta książka jest właśnie takim dziennikiem pracy człowieka niezwykłego uporu. I dodajmy, w dociekaniach uczciwego.

Wielu autorów ma zwyczaj, dla poklasku czytelników, elastycznego traktowania prawdy historycznej. Dariusz Szymanowski kiedy trafia na mur tajemnicy nie do przebicia uczciwie się nam do tego przyznaje. W zamian jednak za brak efekciarskich wykrzykników daje mam porządny stan badań i wartość dodaną, czyli opowieści ludzi, którzy ciągle więcej pamiętają niż dotąd powiedzieli. Tak jak jeden z bohaterów książki, który powie: ”…Czekałem na pana od 1949 roku…”.

To jeden z dowodów na to, iż każde pokolenie ma obowiązek do znanych pozornie historii podejść na nowo. Nie ma bowiem w Księdze Dziejów rozdziałów gotowych i zamkniętych raz na zawsze…

Rozdział dotyczący poszukiwania grobu Hubala nie został jeszcze zamknięty.

Ale czy można powiedzieć, że po tych badaniach miejsce spoczynku Hubala jest znane? Autor twierdzi, że tak. Jednak niech każdy z czytelników sam sobie odpowie na to pytanie, po zapoznaniu się z treścią książki.

Polska Zbrojna objęła książkę patronatem medialnym.

