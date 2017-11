Kosmiczna logika

19 listopada Donald Tusk zamieścił tweet następującej treści (pisownia oryginału): „Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media – strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie”. Tego samego dnia swoje przemyślenia w tej materii opublikowała europosłanka PO, Róża von Thun und Hohenstein. Brzmiały one następująco: „Min Macierewicz skłócił Polskę ze wszystkimi naszymi sąsiadami prócz jednego… Rosji. To jest niebezpieczny kapelan religii smoleńskiej, wydający miliardy na prywatną armię #ObronaTerytorialna i komisje tworzące ekspertyzy na puszkach i parówkach. #PodłaZmiana #Złe2Lata”.



Można by przejść nad tym do porządku dziennego, gdyby nie to, że równo tydzień na oryginalnej, rosyjskiej wersji portalu Russia Today ukazał się artykuł Aleksandra Bobdunowa zatytułowany „Wybiórcza pamięć: dlaczego Polska pokłóciła się z prawie wszystkimi sąsiadami” (Избирательная память: почему Польша поссорилась почти со всеми соседями”. Treść artykułu jest dokładnie taka sama, autor stwierdza tylko, że z Czechami i Słowacją jednak mamy dobre stosunki. Poza tym, Polska rzekomo przeżywa konflikt ze wszystkimi pozostałymi sąsiadami, w szczególności z Ukrainą, której poświęcona jest ponad połowa tekstu. Znacząca część pozostałej argumentacji Donalda Tuska i Róży von Thun również przewija się w tym artykule. Tym samym poziom ich argumentacji niebezpiecznie zbliża się do publicystyki Tomasza Piątka, o której napisałem ostatnio ze Sławomirem Cenckiewiczem, że „odpowiada narracji kształtowanej na Kremlu lub, idąc dalej, że autor wręcz wyręcza propagandystów rosyjskich”.



Niestety, to nie wyczerpuje listy przypadków „dziwnych odniesień medialnych”. O ile to, że „Sputnik” zamieszcza komentarze rosyjskich polityków pt. „Swoim biznesem zbrojeniowym Amerykanie wystawiają Polskę na pierwszy ogień” o zgodzie amerykańskiego Kongresu na sprzedaż Polsce rakiet Patriot, jak widać – z ewidentnie rosyjską składnią, nie robi wrażenia. Jednak wywiad udzielony temu samemu portalowi przez wiceadmirała w stanie spoczynku Marka Toczka pt. „Antoniego Macierewicza do wymiany i Polska na tym z pewnością zyska” – już tak. Podobnie, jak obszerne omówienia medialnych wystąpień redaktora Piątka podczas jego wizyty we Francji w rosyjskich mediach.



W kontekście powyższych publikacji, oskarżenia Antoniego Macierewicza o realizowanie „planów Kremla” wymagają stworzenia konstrukcji intelektualnych, które wymykają się regułom logiki i przekraczają granice ludzkiego poznania. Ewentualnie wymagają osiągnięcia alternatywnych stanów świadomości – totalnej hipnozy i kosmicznego transu, odwołując się do tytułu przeboju Urszuli. Za to bardzo łatwo można postawić dokładnie odwrotną tezę na temat tego, czyje wypowiedzi tak naprawdę idą w parze z polityką Federacji Rosyjskiej.