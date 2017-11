Przyjedź na święto podkarpackich terytorialsów!

Wojska obrony terytorialnej są coraz liczniejsze. W trzech brygadach na wschodzie kraju służy w sumie około 7,5 tys. żołnierzy. – Te liczby mówią same za siebie, w pół roku od pierwszej przysięgi terytorialsów jesteśmy już trzecim pod względem wielkości rodzajem sił zbrojnych w Polsce – zaznacza ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Podkreśla, że dotychczasowy odzew społeczeństwa przerósł oczekiwania dowództwa WOT. – Nie narzekamy na brak chętnych. W tym roku przeszkoliliśmy znacznie więcej ochotników niż wcześniej planowaliśmy – dodaje ppłk Pietrzak.

Dotychczas terytorialsi ślubowali w Rzeszowie, Dębicy, Jarosławiu, Nisku, Sanoku, Przemyślu i Krośnie. Teraz żołnierze WOT-u znów pojawią się w Rzeszowie. W niedzielę na rynku, w obecności wszystkich terytorialsów z Podkarpacia, słowa roty wypowie kolejnych pięciuset ochotników. Ceremonia rozpocznie się w samo południe. Uroczystą przysięgę żołnierze będą składać na sztandar bojowy żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Rzeszów. Swoją obecność zapowiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, przyjadą władze samorządowe, rodziny ochotników i mieszkańcy miasta.

Goście będą mogli odwiedzić punkt promocyjny, który 3 Brygada wraz z miejscową Wojskową Komendą Uzupełnień wystawią na rzeszowskim rynku. Będzie tu można dowiedzieć się na czym polega specyfika terytorialnej służby wojskowej. A także obejrzeć wystawę nowoczesnego wyposażenia terytorialsów, m.in. karabinki MSBS, sprzęt noktowizyjny czy najnowsze kamizelki kuloodporne. Nie zabraknie wojskowej grochówki.

Rzeszowska przysięga zbiega się w czasie ze 104. rocznicą urodzin płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” – patrona 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jej dowództwo już wystąpiło do MON, by 26 listopada uznano świętem jednostki. Tegoroczne świętowanie rozpocznie się już dzień wcześniej, o godz. 16 zostanie odprawiona msza w kościele pw. Świętego Józefa, potem przy pomniku Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie odbędzie się uroczysty capstrzyk i apel pamięci. Zostanie on odczytany w obecności wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 3 Brygadę.

Weekendowe uroczystości zamykają kolejny etap formowania Podkarpackiej Brygady. Tutejsze pododdziały są już skompletowane prawie w 80 procentach. Żołnierze, którzy będą składać przysięgę mają za sobą szesnastodniowe szkolenie podstawowe, prowadzone we wszystkich podkarpackich batalionach: w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku. Poznali tam zasady wojskowego rzemiosła, uczyli się budowy i użycia broni, przeszli zajęcia taktyczne w terenie i ćwiczenia ogniowe na strzelnicy. Szkolenie zakończyła dwudniowa pętla taktyczna. – To był sprawdzian wiedzy i zdobytych umiejętności. Z meldunków dowódców batalionów wynika, że wypadł bardzo dobrze – zapewnia por. Sura, oficer prasowy 3 PBOT.

Poza Podkarpacką działa już pięć brygad WOT: podlaska, lubelska, warmińsko-mazurska oraz dwie mazowieckie. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zakłada, że do końca roku będzie w nich służyło około 7,8 tys. żołnierzy.