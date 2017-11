„Tornado-17" - taktyczny sprawdzian artylerzystów

Szkolenie poligonowe pododdziałów 23 Pułku Artylerii nabiera dynamiki. W dniach 20–22 listopada dowódca 23 Pułku Artylerii przeprowadził ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. „Tornado-17" z 3 dywizjonem artylerii rakietowej.

– Rozpoczęte dziś ćwiczenie taktyczno-specjalne stanowi sprawdzian gotowości do działania 3 dywizjonu artylerii rakietowej. Przez kilka kolejnych dni dywizjon realizował będzie szereg zadań taktycznych oraz ogniowych ze strzelaniem amunicją bojową w dzień i w nocy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jestem przekonany, że umiejętności i doświadczenie wszystkich funkcyjnych przełożą się na osiągnięcie celu szkolenia - potwierdzenia dobrego przygotowania dywizjonu do wykonywania zadań zgodnie w przeznaczeniem – mówił zastępca dowódca pułku ppłk Sławomir Kula.



Po inauguracji ppłk Kula, który był jednocześnie kierownikiem ćwiczenia, wręczył ćwiczącemu dowódcy 3 dar dokumenty bojowe. Po krótkiej analizie zadania pododdział rozpoczął praktyczną realizację zadań. Pododdziały dywizjonu przemieściły się do rejonu wyjściowego. Sprawdzono przy tym działanie grupy rekonesansowo-przygotowawczej w zakresie rozpoznania drogi marszu i rejonu rozmieszczenia pododdziałów dywizjonu.

Oprócz pierwszoplanowego ćwiczącego, 3 dywizjonu artylerii rakietowej, w szkoleniu wzięły udział grupy operacyjne 1 dywizjonu artylerii samobieżnej oraz batalionu logistycznego. Pododdziały wykonywały zadania nakazane przez kierownictwo ćwiczenia koordynujące jego przebieg ze stanowiska kierownictwa ćwiczenia.